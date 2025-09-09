Crece empleo en México: 22.4 millones afiliados al IMSS

GENERANDO AUDIO...

El empleo en México creció en agosto, alcanzando la cifra más alta para el octavo mes del año desde que se tiene registro, con 22 millones 454 mil 917 puestos de trabajo, confirmó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con el IMSS, de los 22 millones 454 mil 917 empleos registrados al 31 de agosto de 2025, 87% son permanentes y 13% son puestos eventuales.

Durante agosto, según reveló el IMSS, se presentó un aumento mensual de 21 mil 750 puestos, variación que, en términos relativos, equivale al 0.1%. Con lo anterior, la creación de empleo en lo que va del año es de 216 mil 538 puestos de trabajo, lo que representa una tasa de crecimiento de 1.0%.

Sectores y estados con mayor crecimiento

El IMSS destacó que los sectores económicos con el mayor incremento porcentual anual en puestos de trabajo son:

Transportes y comunicaciones con 8.8%

Comercio con 2.3%

Electricidad con 2.3%

Mientras que los estados en donde se registraron incrementos anuales mayores a 1.5% son:

Estado de México

Colima

Michoacán

Aguascalientes

Salarios y afiliaciones

Además, el IMSS destacó que el salario base de cotización promedio alcanzó los 630.7 pesos diarios, el segundo más alto desde que se tiene registro, con un crecimiento anual de 7.4%.

En cuanto a registros patronales, el IMSS reportó 1 millón 39 mil 351, aunque con una caída anual de 2.5% debido a nuevas medidas de seguridad en el alta de patrones personas físicas.

Además, 8.1 millones de personas reciben seguridad social en las siguientes modalidades:

Seguro Facultativo

Seguro de Salud para la Familia

Continuación Voluntaria

IMSS reporta también trabajadoras del hogar e independientes

El IMSS también reportó que en agosto se registraron:

58 mil 180 puestos de trabajadoras del hogar. De acuerdo con el IMSS, el salario promedio diario asociado es de 439.4 pesos