IMSS separa de cargo a funcionarios y denuncia a empresa de mantenimiento, tras muerte de niña

Además de las investigaciones oficiales IMSS realiza una propia. Foto: Cuartoscuro

Los responsables de conservación y mantenimiento del Hospital General de Zona No. 18 de Playa del Carmen, Quintana Roo, fueron separados del cargo en los que concluyen las investigaciones por la muerte de una niña de 6 años al ser prensada por un elevador, informó el IMSS, que agregó que ya hay una denuncia penal contra la empresa de mantenimiento.

A través de un comunicado, este miércoles el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indicó que sus funcionarios encargados del mantenimiento al interior del nosocomio fueron separados del cargo mientras se deslindan responsabilidades, pues además de las indagatorias de las autoridades locales y la Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo, el organismo federal realizar una investigación propia sobre el incidente.

Mientras que, de manera simultánea, el departamento jurídico de la oficina central del IMSS ya interpuso una denuncia penal contra la empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México (Sitravem S.A. de C.V.), que se encargaba de dar mantenimiento, incluyendo también a “otras personas que resulten responsables”.

Por otra parte, el IMSS apuntó que también da atención directa a los familiares de la menor, además de que anunció que cubrirá sus gastos inmediatos, de manera separada a la reparación integral del daño, y las determinaciones que en su momento dé la autoridad, reiterando que su Unidad de Atención al Derechohabiente los seguirá acompañando “para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades”.

¿Cómo avanza el caso de la muerte de una niña en Quintana Roo?

Mientras tanto, hasta el momento las autoridades han afirmado que el elevador en el que murió la niña de seis años se encontraba descompuesto, mientras en su conferencia mañanera de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la empresa encargada del mantenimiento del equipo falló en señalar que se encontraba fuera de servicio.

Y es que incluso el personal del nosocomio ha indicado que no servían los sensores de las puertas, mientras que el camillero que llevaba a la niña también habría sido detenido por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) en lo que se deslinda su responsabilidad, toda vez que él destaca que también se quedó atorado al interior de la cabina.

A través de un video que circula por redes sociales, el servidor público identificado con el nombre de Víctor agregó haber podido escapar a través de un agujero que quedó entre el piso de la cabina y el marco de la puerta, además de que también ayudó a rescatar a la menor, “porque al final de cuentas todos somos padres y tenía la edad de mi hijo menor”.

Asimismo, a la vez que desde una cama donde está hospitalizado subrayó que también es víctima del incidente, dijo saber quién es el verdadero culpable de que haya ocurrido todo, aunque no quiso revelar su identidad, recalcando que no sólo no fue su error, sino que hacía falta mantenimiento al elevador.

Por último, dijo que aceptaría la responsabilidad siempre y cuando antes se lleve a cabo una investigación exhaustiva de lo que ocurrió en el HGZ No. 18, mientras que hasta el momento se sabe que el elevador habría empezado a subir con Víctor y la menor con las puertas abiertas, a lo que algunas versiones agregan que la camilla no habría estado bien asegurada.