México alcanza récord de empleo, dice IMSS. Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que al 30 de septiembre de 2025 se registraron 22 millones 571 mil 682 puestos de trabajo, la cifra más alta para un mes de septiembre desde que se tiene registro. De ellos, el 87% son permanentes y el 13% eventuales.

De acuerdo con el boletín oficial, en septiembre se sumaron 116 mil 765 nuevos empleos, lo que representa un incremento mensual de 0.5%. Con ello, la creación de empleo acumulada en el año asciende a 333 mil 303 plazas, equivalente a un crecimiento de 1.5% respecto a diciembre de 2024.

En los últimos 12 meses, el número de empleos formales creció en 90 mil 879 puestos, lo que significa una variación anual de 0.4%.

Sectores con mayor crecimiento en empleo

Los sectores económicos con mayor crecimiento anual en empleos formales fueron:

Transportes y comunicaciones , con un aumento de 9.3%

, con un aumento de Comercio , con 2.7%

, con Electricidad, con 2.4%

Por entidad federativa, el Estado de México, Hidalgo y Michoacán encabezaron los mayores incrementos anuales, todos superiores al 3%.

Salario promedio alcanza cifra récord en septiembre

El salario base de cotización promedio registrado ante el IMSS fue de $623.1 pesos diarios, el más alto para un septiembre desde que se tiene registro.

En comparación con el mismo mes de 2024, el salario promedio aumentó $41.6 pesos, equivalente a un crecimiento anual de 7.1%, considerado el cuarto mayor incremento histórico para este mes.

Más de un millón de patrones registrados ante el IMSS

Al cierre de septiembre, el IMSS contabilizó 1 millón 39 mil 227 patrones activos, aunque esta cifra refleja una variación anual negativa de 2.4%. Según el Instituto, la baja se explica por la implementación de nuevas medidas de seguridad en el registro de personas físicas.

Plataformas digitales y nuevas modalidades de aseguramiento

En el marco de la prueba piloto obligatoria de plataformas digitales, vigente de julio a diciembre de 2025, se reportaron 1 millón 62 mil 958 personas beneficiadas, de las cuales 125 mil 757 superaron el umbral de ingreso mensual y obtuvieron también acceso completo a los cinco seguros del IMSS.

El salario promedio diario asociado a estas personas fue de $386.7 pesos.

Además, el Instituto informó que se encuentran 56 mil 170 trabajadoras del hogar afiliadas, con un salario promedio de $454.4 pesos diarios, y 358 mil 143 trabajadores independientes inscritos, cuyo ingreso promedio diario es de $334.43 pesos.

Seguridad social para otras modalidades de ocupación

El IMSS también proporciona cobertura a 8.6 millones de personas en distintas modalidades:

8.1 millones en el Seguro Facultativo

en el 148 mil en el Seguro de Salud para la Familia

en el 270 mil en la Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio

Finalmente, cabe destacar que con estas cifras, el Instituto mantiene su expansión en la afiliación y cobertura de seguridad social a diversos sectores de la población.