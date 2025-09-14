GENERANDO AUDIO...

IMSS recomienda platillos patrios saludables. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una guía de recomendaciones para que las familias adapten los platillos patrios a versiones seguras y balanceadas para adultos mayores, con el propósito de prevenir descompensaciones, malestares digestivos y visitas a urgencias durante las festividades de septiembre.

IMSS pide adaptar los platillos patrios para adultos mayores

La nutrióloga especializada en geriatría del Hospital General Regional No. 72, Lucía Hernández Amezcua, advirtió que no se debe “guardar hambre” para la cena del festejo. Explicó que esa práctica puede generar ingesta excesiva, por lo que recomendó mantener horarios habituales de comida, incluir colaciones cuando estén indicadas y realizar cenas tempranas y ligeras.

Versiones saludables de comidas tradicionales

El IMSS propuso adecuar los platillos típicos a alternativas accesibles y con menos riesgos para la salud:

Pozole con pollo sin piel ni cuerito, acompañado de lechuga y rábano

con pollo sin piel ni cuerito, acompañado de lechuga y rábano Tacos horneados con queso panela y aderezos bajos en grasa, como yogurt griego diluido

horneados con queso panela y aderezos bajos en grasa, como yogurt griego diluido Tostadas horneadas con pollo deshebrado o tinga ligera

con pollo deshebrado o tinga ligera Chiles en nogada sin capear y con salsa preparada a base de yogurt

sin capear y con salsa preparada a base de yogurt Esquites con verduras como alternativa al elote con mayonesa y queso

Para quienes usan prótesis dentales o presentan dificultad de masticación, la especialista sugirió preparar alimentos suaves como enchiladas sin freír y tortillas ligeramente calentadas.

Recomendaciones médicas del IMSS para adultos mayores

Hernández Amezcua recordó que las personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cardiopatías o enfermedad renal, deben apegarse a las indicaciones médicas y respetar su tratamiento farmacológico.

En cuanto al consumo de sal, se recomendó moderar su uso y sustituirlo con especias naturales como ajo, orégano y cebolla para realzar el sabor sin comprometer la salud.

Opciones de postres y bebidas más saludables

El IMSS aconsejó evitar azúcares añadidos, gaseosas y jarabes. En su lugar, sugirió consumir agua natural o con fruta fresca sin endulzar. Sobre la tortilla de maíz nixtamalizada, destacó que es recomendable incluir al menos una en cada tiempo de comida, debido a su aporte de calcio, fibra y vitaminas.

Finalmente, la especialista del IMSS enfatizó: “Si adaptamos la comida para que él o ella la disfrute de forma segura, toda la familia puede compartir y beneficiarse”.

