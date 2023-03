INAI interpondrá controversia ante la SCJN por veto presidencial

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) interpondrá una controversia constitucional para suspender el veto presidencial contra el nombramiento de dos nuevos comisionados.

En una sesión pública extraordinaria del pleno, convocada para la noche de este miércoles y por unanimidad, los comisionados avalaron que Gonzalo Sánchez de Tagle, director general jurídico del organismo, active el “mecanismo de defensa constitucional” ante una eventual situación de inoperancia del pleno por la falta de cuórum.

“La casa de la transparencia vive un momento extraordinario, el próximo 31 de marzo el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas culminará su gestión, de modo que este órgano colegiado no contará con el cuórum legal suficiente para sesionar o ejercer las facultades que la constitución y la ley le confieren. Ante tales circunstancias, el INAI ha determinado activar el mecanismo de defensa constitucional que la ley fundamental le confiere”.

La comisionada presidenta del INAI confió en que el Máximo Tribunal preserve el sistema de contrapesos del Estado.

Las y los comisionados fijaron postura respecto al veto presidencial y destacaron que, aunque el INAI no desaparece, sí quedaría inoperante para resolver las impugnaciones hechas por la ciudadanía.

Entre los argumentos medulares de la controversia constitucional, destacan que la falta de nombramiento de dos personas como integrantes del Pleno, desde el día primero de abril de 2022, vulnera de manera directa el diseño institucional que la Constitución establece para este órgano autónomo y trasgrede el principio de colegialidad que lo caracteriza.

Se expuso también que la falta de nombramiento de la persona que debe integrar el Pleno a partir del primero de abril de 2023 – por la conclusión del encargo del Comisionado Acuña Llamas – podría generar su inhabilitación para sesionar válidamente y, con ello, incumplir con el mandato que la Constitución le encomienda, trasgrediendo los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, en perjuicio de todas y todos los mexicanos.

A su vez, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas señaló que “los órganos autónomos incompletos e imposibilitados para realizar sus funciones constitucionales afectan el sistema de equilibrios que se ha construido en México”, de los que el INAI es parte, y que son claves para garantizar el Estado de Derecho, como son los Sistemas Nacionales de Transparencia (SNT) y Anticorrupción (SNA); por ello, dijo, se debe de apostar a la generación de acuerdos entre instituciones.

“La administración pública está conformada por instituciones. Sigamos luchando por un Estado legal donde todas y todos tengamos garantizadas nuestras libertades informativas y la protección de la privacidad (…) No se cierran las puertas del INAI, hay que aclararlo, la desinformación también afecta estos derechos. No se cierra el INAI, simplemente no podríamos resolver los recursos que los ciudadanos interponen ante las negativas”.

Comisionada Norma Julieta del Río Venegas.