GENERANDO AUDIO...

Programa de Inapam vincula a adultos mayores al empleo. Fotos: Cuartoscuro

A partir de enero de 2026, las personas adultas mayores de 60 años o más que cuenten con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) podrán acceder a un beneficio económico que, en algunos casos, superará los 14 mil pesos mensuales.

Esto será posible gracias al programa Vinculación Productiva, una estrategia para conectar a este sector con empleos formales.

Vinculación Productiva: programa para adultos mayores

Este programa, operado por el Inapam, enlaza a personas adultas mayores con empresas que tienen vacantes diseñadas o adaptadas para ellas. La propuesta busca garantizar que, además de un salario, se obtengan todas las prestaciones de ley, entre ellas aguinaldo, vacaciones pagadas, reparto de utilidades y seguridad social a través del IMSS o el ISSSTE.

El incentivo económico crecerá en 2026 debido al incremento del 12% al salario mínimo, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esto impactará directamente en quienes consigan empleo formal por medio de este mecanismo.

¿Cuánto podrán ganar en 2026 adultos con Inapam?

Con la nueva tarifa del salario mínimo, el ingreso dependerá de la zona del país donde se encuentre el empleo:

Zona de Salario Mínimo General (ZSMG) : el pago pasará de 278.80 a 312.25 pesos diarios , es decir, aproximadamente $9,367.50 al mes

: el pago pasará de 278.80 a , es decir, aproximadamente Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN): el pago subirá de 419.88 a 470.46 pesos diarios, lo que equivale a $14,113.80 mensuales

Esto significa que quienes consigan trabajo en la frontera norte a través de Vinculación Productiva podrían superar los 14 mil pesos al mes.

Requisitos para acceder

Para participar, se debe cumplir con criterios básicos establecidos por el Inapam:

Tener 60 años o más

Presentar la credencial Inapam en original

en original Contar con identificación oficial vigente (INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet del IMSS/ISSSTE)

Cada empresa podrá establecer requisitos adicionales dependiendo del perfil del puesto.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Mujeres con tarjeta Inapam pueden recibir 3 mil pesos]

Cómo es el registro

El proceso inicia en un módulo de Vinculación Productiva, donde el horario de atención es de 8:00 a 15:00 horas. En el lugar, se llena una solicitud de inclusión social, se realiza una entrevista con el promotor del programa y se revisan las vacantes disponibles. Después, se agenda una entrevista con la empresa interesada para completar el proceso de colocación.

Beneficios adicionales de la credencial Inapam

Más allá de Vinculación Productiva, la credencial Inapam otorga descuentos en transporte público y foráneo, servicios médicos, farmacias y laboratorios, así como en el pago de impuestos municipales como predial y agua. También ofrece beneficios en alimentación, abarrotes y tiendas departamentales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]