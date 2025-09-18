Inapam: en estos casos debes renovar tu credencial

GENERANDO AUDIO...

FOTO: UNO TV

Las personas de la tercera edad que deben acudir a renovar su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores por sus siglas (Inapam) son únicamente quienes tengan la misma dañada o en mal estado, no legibles, u incluso la hayan extraviado. El trámite es totalmente gratuito y permanente, el mismo instituto anuncia que solo en estos casos es necesario solicitar la reposición de la credencial.

Para poder renovar tu tarjeta Inapam, es necesario acudir al Módulo de Bienestar más próximo a tu domicilio en un horario únicamente de 10:00 a las 16:00 horas, entre los días de lunes a sábado.

Requisitos necesarios:

Acta de nacimiento original y copia legible.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte u otra expedida por el gobierno).

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses de antigüedad).

Fotografía tamaño infantil reciente.

Dos números de teléfono de contacto para emergencias.

En la propia identificación se advierte que el documento es intransferible y no es válido si presenta tachaduras o enmendaduras.

¿Qué es la credencial Inapam?

La credencial Inapam es una identificación gratuita otorgada por el gobierno de México a personas mayores de 60 años, que les permite acceder a descuentos y beneficios en todo el país.

A través de esta credencial, los adultos mayores pueden obtener descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, transporte público, entradas a teatro, entre otros beneficios.





