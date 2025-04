GENERANDO AUDIO...

La temporada de incendios forestales en México se intensifica cada año y, aunque las cifras varían, los registros muestran una tendencia preocupante. En 2025, con apenas cuatro meses transcurridos, ya se han reportado más de 100 incendios activos y más de 38 mil hectáreas afectadas, lo que enciende las alertas sobre el futuro inmediato y la urgencia de reforzar las políticas de prevención.

En tanto, 1998 sigue siendo el año con más incendios registrados desde que se tiene conteo: durante ese periodo se reportaron 14 mil 445 conflagraciones. El siguiente comparativo anual ayuda a entender si la situación actual representa un deterioro respecto a años anteriores, o si responde a variaciones estacionales y climáticas.

Comparativo de incendios forestales en México por año

La siguiente imagen muestra un comparativo de datos acumulados sobre incendios forestales en México correspondientes a los años 1998, 2011 y del 2017 al 2024. Se representan dos variables: el número de incendios y la superficie afectada en hectáreas. Destaca que, aunque en 1998 y 2011 se registraron las cifras más altas de incendios (14 mil 445 y 12 mil 113 respectivamente), fue en 2024 cuando se reportó la mayor superficie dañada, con 1,672,215.70 hectáreas, a pesar de que el número de incendios fue menor (8 mil 002).

Este contraste evidencia que, aunque han disminuido los eventos, los incendios actuales son más devastadores en términos de superficie afectada. La tendencia también muestra un repunte tanto en superficie como en número de siniestros en los últimos tres años, especialmente en 2023 y 2024, lo cual refleja un incremento significativo en el impacto ambiental reciente.

Foto: Uno TV

Estado por estado: foco rojo ambiental

Durante la conferencia mañanera del 14 de abril, Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que al cierre del 13 de abril a las 20:00 horas se registraron 114 incendios forestales activos en 23 entidades del país.

De éstos, 46 incendios presentan un avance en el control del 80 al 100 %, por lo que ya se realizan labores de liquidación. En los 68 restantes, las autoridades continúan trabajando sin que representen riesgo para la población.

Incendios forestales activos por estado (abril 2025):

Estado Incendios activos Chihuahua 16 Michoacán 12 Oaxaca 11 Guerrero 11 Morelos 10 Durango 9 Sinaloa 8 Puebla 7 San Luis Potosí 5 Jalisco 5 Zacatecas 4 Veracruz 3 Sonora 2 Guanajuato 2 Chiapas 1 Coahuila 1 Tamaulipas 1 Nuevo León 1 Querétaro 1 Tlaxcala 1 Estado de México 1 Hidalgo 1 Nayarit 1 Total 114 CNPC / al 14 de abril de 2025.

Mapa de la crisis: ¿dónde arde México?

Foto: Uno TV

Superficie afectada: 38 mil 405 hectáreas, según la CNCP.

Así se ven los incendios actualmente

Sequía y calor extremo: las condiciones que avivan el fuego

El Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte al 31 de marzo de 2025, reporta que 730 municipios en México presentan algún grado de falta de agua, principalmente en los estados del norte y centro del país.

Estados más afectados por la sequía en México

Los estados con el 100% de su territorio en condiciones de sequía son:

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Sonora

Además, Coahuila, Zacatecas, Nayarit y Guanajuato registran afectaciones entre el 60% y 50% de su territorio.

Y es que la sequía es uno de los principales factores que favorecen la propagación de incendios forestales. Cuando falta agua durante periodos prolongados, la vegetación se seca y se convierte en material altamente inflamable.

Esto facilita que cualquier chispa, rayo o actividad humana genere un incendio. Además, la sequía reduce la humedad del suelo y del aire, lo que acelera la combustión y dificulta el control del fuego.

¿Cómo se encuentran de agua las presas La Amistad y Falcón?

El Monitoreo de las Principales Presas de México del Sistema Nacional de Información del Agua comparte el porcentaje de agua de presas.

Al 17 de abril, los registros indican que los estados del norte más impactados por la escasez de agua en sus presas son Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Entre los embalses con niveles más bajos de almacenamiento se encuentran la presa Santa Teresa, en Sonora, que cuenta con un 3% de llenado; la presa La Amistad, ubicada en Coahuila, con apenas 13.7% de su capacidad; y la presa Falcón, en Tamaulipas, que reporta un llenado del 8.8%.

Otros factores que agravan la temporada de incendios forestales en México

Fotos: Cuartoscuro

Varios elementos han contribuido a que los incendios forestales sean cada vez más frecuentes y devastadores en el país. Expertos ambientales y autoridades coinciden en que la combinación de fenómenos climáticos, actividades humanas y falta de prevención está impulsando una tendencia al alza.

1. Cambios climáticos extremos

El aumento en las temperaturas, la reducción de lluvias y la prolongación de sequías intensas en diversas regiones del país han creado un ambiente altamente propicio para la propagación de incendios. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la sequía severa en el norte y centro del país ha reducido la humedad del suelo, facilitando el avance del fuego.

2. Actividades humanas y quemas agrícolas

Más del 90 % de los incendios forestales en México tienen origen humano. Las quemas agrícolas mal controladas, la tala ilegal, el uso de fuego en zonas rurales y la expansión urbana sin planificación adecuada son factores que disparan el número de siniestros. Muchos incendios comienzan por descuidos, pero se vuelven incontrolables debido a la vegetación seca y al viento.

3. Insuficiencia en recursos y brigadistas

A pesar del esfuerzo de miles de combatientes forestales, el presupuesto destinado a la prevención y combate de incendios ha sido reducido en años recientes. Esto ha generado una respuesta más lenta en zonas remotas y una menor capacidad para atender varios incendios simultáneamente.

4. Crecimiento urbano en zonas forestales

El avance de los asentamientos humanos en áreas boscosas o semiboscosas ha incrementado los riesgos. Las construcciones sin medidas de mitigación o protección ambiental han dejado vulnerables muchas comunidades, especialmente en estados como Chiapas, Jalisco y Estado de México.

5. Fenómenos como El Niño

La presencia del fenómeno El Niño durante 2023 y 2024 provocó un cambio en los patrones de lluvias y temperaturas, creando condiciones más cálidas y secas que favorecen los incendios. Si estas condiciones se repiten o intensifican en 2025, los incendios podrían superar las cifras récord del año anterior.

¿ Qué tan preparados estamos? El despliegue institucional

México cuenta con una estructura institucional sólida para hacer frente a los incendios forestales, aunque los retos logísticos, presupuestales y climáticos siguen siendo importantes. Desde 1972, el país opera bajo el Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales, el cual actualmente es coordinado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en colaboración con Gobiernos estatales y municipales.

El Centro Nacional de Control de Incendios Forestales (Cencif) es el órgano encargado de organizar las acciones a nivel nacional. Cada estado de la República cuenta con un centro operativo para prevenir, detectar y combatir los siniestros, lo que permite una respuesta articulada desde el nivel local hasta el nacional.

Responsabilidades clave del programa:

Combatir y controlar incendios forestales

Disminuir la superficie afectada por el fuego

Detectar oportunamente la presencia de incendios

Desarrollar estrategias de restauración de áreas dañadas

Mantener previsión climática y de riesgo

Aplicar programas preventivos

Estructura de participación por niveles:

Nivel Participantes Acciones e instrumentos Local Propietarios de predios, comunidades rurales, municipios, organizaciones de silvicultores Planes de protección local, detección predial, brigadas voluntarias Regional/Estatal Gobiernos estatales, comités estatales, delegaciones federales Atención de emergencias, prevención, coordinación operativa Nacional Conafor, Semarnat, Fuerzas Armadas (Sedena y Semar), Grupo Intersecretarial, Estado Mayor (Ejército y Marina) Planeación nacional, políticas, normas, respuesta coordinada Conafor.

Gracias a esta estructura, se despliegan brigadas especializadas, se establecen planes de atención a emergencias y se promueve la participación de comunidades locales para mitigar riesgos. Sin embargo, la creciente frecuencia e intensidad de los incendios demanda mayores recursos, mejor tecnología y más capacitación para hacer frente a escenarios cada vez más complejos.

¿Qué medidas se han tomado y qué falta por hacer?

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) ha tomado medidas para conservar y restaurar los bosques, pero aún hay retos por enfrentar.

Medidas que se han tomado:

Reforestación

Uso sostenible de los recursos forestales

Establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales

Apoyos para proyectos de conservación y restauración forestal

Participación activa de las comunidades en el resguardo de los bosques

Los apoyos forestales han disminuido año con año

En los últimos años, los apoyos destinados al desarrollo forestal y la conservación ambiental en México han mostrado una tendencia a la baja, tanto en cantidad como en diversidad de programas. Esta disminución resulta preocupante ante la creciente amenaza de incendios forestales y el deterioro de los ecosistemas.

En 2011, se contaba con una robusta plataforma de programas forestales bajo el esquema ProÁrbol, con múltiples líneas de acción que incluían reforestación, conservación, desarrollo comunitario, restauración de cuencas, pagos por servicios ambientales y saneamiento forestal, entre otros.

A lo largo de la década, esta variedad de programas fue reduciéndose. Por ejemplo, en 2015 y 2016 aún se registraban múltiples líneas de apoyo bajo el Programa Nacional Forestal (Pronafor), incluyendo plantaciones comerciales, innovación tecnológica, sanidad forestal y conservación de selvas prioritarias.

Sin embargo, a partir de 2019 se nota una simplificación en los esquemas. Muchos de los programas específicos desaparecieron y el enfoque se centró en el Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable y en el Fondo Patrimonial de Biodiversidad (FPB).

Para 2025, la reducción es evidente: sólo se mantienen dos programas activos —el Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar y los Lineamientos de Compensación Ambiental 2025—, lo que contrasta con los más de 12 programas distintos que existían en años como 2012 o 2014.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Conafor pide a la población no combatir incendios sin capacitación

La Conafor pidió a la población civil no participar en el combate de incendios forestales si no cuenta con capacitación, equipo de protección y no forma parte de una brigada especializada. Señaló que esta labor implica altos riesgos y que acercarse de manera desorganizada entorpece las labores de control, ya que el personal debe enfocar recursos en proteger a quienes no están entrenados, en lugar de combatir directamente el fuego.

En caso de tener experiencia y conocimientos en manejo del fuego, es necesario reportarse en el Puesto de Comando, donde se evalúa si pueden integrarse de forma segura. La comisión recordó que formarse como combatiente especializado puede tomar hasta tres años, y algunos cuentan con entrenamientos específicos para el uso de herramientas como motosierras o equipos aéreos. Además, destacó que técnicas como el contrafuego requieren preparación profesional para ejecutarse sin riesgo.

Así puedes reportar un incendio forestal en México

Si detectas un incendio forestal, es importante actuar de inmediato. Las líneas de atención están disponibles las 24 horas del día durante todo el año. Para reportarlo, sigue estos pasos:

Llama a la Conafor al 800 737 00 00 También puedes marcar al 911 en caso de emergencia Proporciona detalles del incendio, como ubicación exacta y si hay personas o propiedades en riesgo Sigue las recomendaciones de las autoridades y evita acercarte al fuego

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señala que actuar con rapidez ayuda a controlar los incendios de manera más eficiente.