El director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, sorprendió al asegurar que invasores de viviendas en México podrán regularizar su situación bajo el esquema de compra del inmueble que habitan a bajo costo.

El anunció lo hizo este lunes 16 de junio, durante la conferencia mañanera que encabezó la secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, debido al viaje que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum a Canadá para participar en la Cumbre del G7.

Romero Oropeza indicó que, en convenio con la Secretaría del Bienestar, se realiza un censo en 843 mil viviendas que tienen problemáticas. Hasta el 13 de junio, según el funcionario, han visitado 168 mil, de las cuales 145 mil están habitadas y 23 mil deshabitadas/vandalizadas.

“Hemos censado 168 mil viviendas; de estas 168 mil, 145 mil están habitadas, no abandonadas, están habitadas, por personas que originalmente sacaron su crédito, pero que ya no pagan, y la mayoría por gente que no teniendo vivienda, las vio desocupadas, y las está ocupando de manera irregular; y 23 mil esas sí deshabitadas y/o vandalizadas”, indicó.