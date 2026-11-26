Instituto Nacional Electoral. Foto: INE

A un mes de la renuncia de Guadalupe Taddei del cargo de consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo acumula 140 bajas de funcionarios relacionados con la sonorense.

El árbitro electoral informó que las renuncias y separaciones de cargos continúan en distintas áreas de la institución y que estos movimientos no se detendrán, incluso con el proceso electoral ya iniciado.

Continúan las salidas de funcionarios en el INE

Hasta el momento, suman un total de 140 funcionarios que han dejado sus puestos desde la separación de Taddei de la presidencia del INE, en medio de señalamientos en su contra.

En este sentido, la consejera electoral, Carla Humphrey, afirmó que “la era Taddei ya se acabó”.

“Todo está consensuado, habemus una era diferente, la era Taddei ya se acabó… Llevamos más de 140 renuncias o separaciones del cargo”, Carla Humphrey, consejera electoral

Determinación temporal Beneficio institucional de que reingrese

En el caso de Jorge Egren Moreno, cercano a Guadalupe Taddei y quien hasta hace unos días era titular de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la consejera señaló que su reinstalación como director de planeación de la misma área es temporal.

“Él forma parte del Servicio Profesional Electoral, para ocupar la dirección del Servicio tuvo que separarse temporalmente de esta titularidad de estar en el Servicio Profesional Electoral, cuando presenta su renuncia, él antes de eso ya había pedido también su reingreso a un espacio en el Servicio Profesional Electoral y eso es lo que en su caso analizará el Consejo General”, Carla Humphrey, consejera electoral

Las primeras bajas del INE tras salida de Taddei

Señalamientos de presuntas irregularidades en contratos con el INE, presidido por Guadalupe Taddei, llevó a la entonces consejera presidenta a presentar su renuncia ante la cámara de Diputados. Después, en cascadas, comenzaron a salir otros funcionarios del instituto.

Entre las primeras salidas del INE, se reportó la de la salida de:

Jorge Egren Moreno , de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN)

, de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) Yessica Alarcón , de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE)

, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) Alejandro Sosa, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Días después, se anunció la salida de Mario Alberto Alejo García, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), y Anahí Silva Tosca, directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ).

En los primeros días, tras la renuncia de Taddei, el INE reportó, al menos, 30 salidas de trabajadores del Instituto, algunos obtuvieron su nombramiento durante la gestión de la exconsejera presidenta.

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