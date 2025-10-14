INE abre centros de acopio en CDMX para apoyar a damnificados por lluvias

GENERANDO AUDIO...

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la apertura de seis centros de acopio en la Ciudad de México para apoyar a las personas afectadas por las lluvias e inundaciones. Los espacios estarán disponibles del lunes 13 al viernes 17 de octubre, de 09:00 a 18:00 horas, en distintas sedes del Instituto.

Las personas interesadas en donar podrán acudir a las sedes del INE en

Viaducto Tlalpan

Periférico Sur

Moneda

San Jerónimo Lídice

San José Insurgentes ,

, Así como al centro ubicado en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.

Personal del Instituto recibirá y resguardará los víveres y artículos entregados por la ciudadanía.

Los productos recolectados se enviarán a las Juntas Locales y Distritales del INE en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, para su distribución entre la población afectada y el personal que ha sufrido los efectos de las intensas lluvias.

¿Qué se pueden donar?

El INE informó que se recibirán alimentos no perecederos, como arroz, frijol, aceite, café, galletas, sopas instantáneas, atún, leche en polvo y frutas o verduras enlatadas. También se puede donar agua embotellada, artículos de higiene personal —como jabón, pasta dental, toallas sanitarias y pañales—, productos de limpieza y cobijas o sábanas en buen estado.

Además, se aceptarán medicamentos básicos y botiquines cerrados.

Por motivos de seguridad, el INE aclaró que no se recibirán alimentos perecederos, ropa usada ni medicamentos caducos.

