El INE inició este domingo 1 de junio el cómputo oficial de los votos para la elección extraordinaria de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Las sesiones comenzaron de forma simultánea en los 300 Consejos Distritales del país y continuarán sin interrupciones.

En entrevista, la consejera del INE, Carla Humphrey, explica a detalle sobre el proceso de cómputo para el conteo de votos de las elecciones para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros cargos judiciales. El proceso indicó, es más complejo que en votaciones tradicionales, ya que incluye nueve opciones políticas y 64 candidaturas.

El recuento se realiza desde los consejos distritales, integrados por ciudadanos independientes, lo cual busca asegurar la transparencia. Además, el 99.98% de las casillas fue instalado, lo que permitió comenzar el cómputo sin contratiempos. Todo se registra con una aplicación móvil oficial que permite el seguimiento en tiempo real de los votos.

A diferencia de elecciones ejecutivas o legislativas, este proceso judicial requiere rapidez y precisión. Por ello, el escrutinio comienza la misma noche de la jornada. La aplicación digital desarrollada para este fin registra y transmite cada voto, lo que permite su auditoría y seguimiento.

Humphrey también destacó que el INE informará el porcentaje de participación a las 11 de la noche, con base en una muestra representativa. Los votos nulos se contabilizan por separado y se distinguen de boletas sin marcas.

La consejera electoral Carla Jofre explicó que distinguir entre un voto nulo y una boleta sin marcas es clave para garantizar la legitimidad del proceso.

“Al ser boletas distintas, si alguien no llenó los nueve recuadros en la boleta de la Suprema Corte, pues esos recuadros no utilizados no hacen uno, inválida la boleta o anula la boleta. Dos: esos recuadros no se toman como voto nulo, sino como recuadro o espacio no utilizado. Y tres, el voto nulo será aquel que no podamos determinar por qué candidatura se está votando, si se sobreescribió sobre un número, si alguien tachó toda la boleta, en fin, las típicas causales para saber cuáles son votos nulos, pero sin duda pues estaremos contabilizando los votos nulos de cada elección y se van a reportar. Carla Humphrey, consejera del INE,