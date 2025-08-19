INE aprueba anteproyecto de presupuesto 2026 por más de 15 mil mdp

GENERANDO AUDIO...

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE. Foto: Cuartoscuro

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 por un monto de 15 mil 100 millones 27 mil 506 pesos, que incluye el gasto base para actividades ordinarias y la Cartera Institucional de Proyectos.

Además, avaló un presupuesto precautorio de 3 mil 119 millones 405 mil 112 pesos para la posible organización de una consulta popular.

Taddei: un presupuesto austero y responsable

Durante la sesión extraordinaria, la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala subrayó que el presupuesto no reducirá la calidad de las funciones del INE, sino que busca fortalecer una cultura administrativa racional, eficiente y eficaz.

El proyecto contempla los recursos necesarios para preparar el Proceso Electoral Federal 2026-2027, en el que se renovará la Cámara de Diputados y se realizará la segunda etapa de elección de magistraturas y personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.

También prevé el proceso electoral local en Coahuila y proyectos estratégicos sobre inclusión, equidad de género y protección de datos.

Taddei destacó que el presupuesto base proyectado para 2026 apenas crece 1.61 % respecto a 2025, lo que refleja eficiencia y racionalidad en el gasto.

Financiamiento a partidos políticos en 2026

El pleno también aprobó el financiamiento público de los partidos políticos nacionales para 2026, por un total de 7 mil 737 millones 252 mil 697 pesos.

De acuerdo con la fórmula constitucional, el 30 % de los recursos se distribuye de manera igualitaria y el 70 % conforme a los resultados de la elección anterior de la Cámara de Diputados.

La consejera Dania Ravel Cuevas recordó que los partidos deberán destinar el 3 % de su financiamiento ordinario a actividades de capacitación y promoción del liderazgo político de las mujeres, como parte de la construcción de una democracia paritaria.

Próximos pasos en el INE

El anteproyecto será remitido por la presidenta del INE a la titular del Ejecutivo federal para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026. Posteriormente, la Cámara de Diputados definirá los ajustes correspondientes.