INE aprueba nuevo modelo de credencial para votar

Foto: Cuartoscuro.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el nuevo modelo de la credencial para votar, con el objetivo de hacerla más segura, moderna e infalsificable.

Durante la sesión del Consejo General, se avaló una actualización que fortalece los elementos de seguridad y mejora la inclusión para personas con debilidad visual.

Nuevos elementos de seguridad de la credencial del INE

El nuevo diseño de la credencial incorporará:

Recuadros con microtexto

Elemento ópticamente variable

Tintas termocromáticas, termoreactivas o infrarrojas

Diseño de alta resolución

Elemento táctil para personas con debilidad visual

Fotografía digital en el reverso

Estos elementos buscan evitar falsificaciones y garantizar la autenticidad del documento oficial más utilizado en el país.

¿Qué otros datos podría incluir?

De acuerdo con el consejero Arturo Castillo, aún están en análisis otros elementos que podrían añadirse, como:

Identificación como donante de órganos

Datos en braille

Autoadscripción de género

Pertenencia a un grupo indígena

“Estas cuestiones todavía están bajo discusión y análisis”, afirmó el consejero.