INE aprueba nuevo modelo de credencial para votar
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el nuevo modelo de la credencial para votar, con el objetivo de hacerla más segura, moderna e infalsificable.
Durante la sesión del Consejo General, se avaló una actualización que fortalece los elementos de seguridad y mejora la inclusión para personas con debilidad visual.
Nuevos elementos de seguridad de la credencial del INE
El nuevo diseño de la credencial incorporará:
- Recuadros con microtexto
- Elemento ópticamente variable
- Tintas termocromáticas, termoreactivas o infrarrojas
- Diseño de alta resolución
- Elemento táctil para personas con debilidad visual
- Fotografía digital en el reverso
Estos elementos buscan evitar falsificaciones y garantizar la autenticidad del documento oficial más utilizado en el país.
¿Qué otros datos podría incluir?
De acuerdo con el consejero Arturo Castillo, aún están en análisis otros elementos que podrían añadirse, como:
- Identificación como donante de órganos
- Datos en braille
- Autoadscripción de género
- Pertenencia a un grupo indígena
“Estas cuestiones todavía están bajo discusión y análisis”, afirmó el consejero.