INE asegura que ningún aspirante independiente a la Presidencia y Senado logró requisitos

Ningún aspirante independiente a la Presidencia y Senadurías logró el apoyo ciudadano para registrarse y contender en la elección del próximo 2 de junio, informó la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Cuántos aspirantes independientes lograron el registro ante el INE?

En sesión de carácter privado, se presentó el informe en el que se detalla que sólo 15 aspirantes sin partido a diputaciones federales cumplieron con el apoyo y la dispersión necesaria para su registro.

La consejera Dania Ravel recordó que las y los aspirantes que hayan incumplido con sus informes, o cuentan con una sanción en materia de fiscalización, no podrán acceder al registro.

“Si con posterioridad, alguna de estas personas que sí hubiese tenido el apoyo requerido para poder acceder a una candidatura independiente, pero que a lo mejor no cumplió con presentar el informe de fiscalización viene al Consejo General y solicita que se le registre como candidato independiente, pues lo cierto es que no va a proceder si en materia de fiscalización no hubo un cumplimiento o hubo una sanción que ameritaba que no se le diera el registro”, señaló

Según lo aprobado por el INE, será entre estos 15 aspirantes que se repartirá la totalidad del monto presupuestado para los independientes, que asciende a 66 millones 97 mil 872 pesos que ejercerán durante la etapa de campaña.

“Se hace una bolsa de financiamiento como si fuera un financiamiento para un partido político de nuevo registro. Luego, dependiendo del número de candidaturas, se realiza esta distribución entre todas las candidaturas a distintos cargos de elección popular y se establece cómo se asignan”. Carla Humphrey / consejera electoral del INE