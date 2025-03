Consejera del INE califica de inequitativa la campaña para elección judicial

La consejera electoral del INE, Carla Humphrey, calificó de inequitativa la campaña para la elección judicial, al considerar que los candidatos compiten en diferentes niveles sin reglas homogéneas.

Humphrey precisó que los aspirantes a jueces, magistrados y ministros cuentan con un tope de gastos de campaña de 220,326 pesos, pero no tendrán acceso a spots en radio y televisión, lo que puede afectar su visibilidad.

“El 66% de los hogares no tiene Internet, hay muchas personas que no son públicas ni funcionarias, lo que dificultará su acceso a redes sociales”. Carla Humphrey, consejera electoral del IN