El Instituto Nacional Electoral (INE) dio por concluidas todas las etapas de la Elección Judicial, reconociendo las irregularidades ocurridas el 1 de julio y destacando la importancia del proceso para fortalecer la democracia en México.

Carla Humphrey, consejera electoral, señaló que observadores electorales reportaron irregularidades como la participación indebida de funcionarias de mesas directivas de casilla, representantes de partidos políticos y funcionarios públicos, quienes indujeron el voto dentro y fuera de las casillas, además del uso de los llamados “acordeones”.

Claudia Zavala, también consejera electoral, detalló que personas no autorizadas participaron en las casillas, incluidos funcionarios públicos, quienes indujeron el voto, y que se detectó compensación monetaria a observadores y funcionarios de casilla capacitados por el INE para participar en el proceso.

Dania Ravel explicó que algunos funcionarios renunciaron tras aceptar dinero para fungir como observadores electorales, señalando que estas medidas se dieron especialmente en casillas sin representantes de partidos políticos.

A pesar de estas irregularidades, la consejera presidenta Guadalupe Taddei destacó que el INE actuó con responsabilidad y dignidad, cumpliendo con su papel como árbitro electoral y fortaleciendo la democracia:

“La democracia se honra ejerciéndola. Con orgullo, con convicción, lo digo con toda claridad, el INE cumple, el INE honra México, el INE dignifica la democracia”, afirmó Taddei.

El INE presentó, también, ante el Consejo General los informes finales de más de 170 mil observadores, con miras a procesos similares futuros.