El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó más de 3 millones 779 mil votos irregulares durante la elección del 1 de junio para ministraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las anomalías fueron registradas en 818 casillas distribuidas en 25 entidades del país, de las cuales Chiapas concentró el 70%.

Durante la sesión del Consejo General del INE para calificar los comicios, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, explicó que las irregularidades incluyeron boletas sin doblez, indicio de que no pasaron por las urnas.

“La existencia de boletas que aparentemente no habían pasado por las urnas, es decir, que no contenían dobleces… esta práctica no viene de este proceso, viene desde 2021”, señaló Taddei.