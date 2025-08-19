INE entrega constancia de mayoría en Elección Judicial a 32 “reprobados”

GENERANDO AUDIO...

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) entregó constancia de mayoría a candidaturas de la elección judicial que ganaron la contienda, pero sin cumplir con los promedios mínimos de ocho en la licenciatura y nueve en la especialidad.

“Un acto que en su contenido y contexto ignora la Constitución al permitir que personas electas para ejercer cargos en el Poder Judicial asuman funciones sin haber cumplido los requisitos que la Carta Magna establece”

Martín Faz / consejero electoral INE

El INE acató una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que determinó que el Consejo General sí tiene atribuciones para revisar los requisitos de elegibilidad, pero se extralimitó al calcular los promedios.

“Nos confirma un acuerdo en el que establecemos la revisión previa a la entrega de constancias y la declaración de validez, y luego nos señalan, en la sentencia, en varias, que no tenemos esta facultad”

Carla Humphrey / consejera electoral INE

En total, el INE tuvo que entregar 32 constancias de mayoría para cuatro candidaturas que no alcanzaron el promedio de 8 en licenciatura, y 28 que, en su revisión, no cumplieron con el 9 en la especialidad.

“Están mal, en mi caso no revisaron el expediente, y si la gente se quiere informar puede revisar los currículos y las trayectorias”

Luis Carlos Maldonado / candidato electo magistrado de circuito

Durante la sesión de este lunes, el INE también entregó constancia a 12 candidaturas por principio de paridad.