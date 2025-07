INE entrega constancias de magistraturas y juzgados: “No son designados, son electos”

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

El Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo la entrega de constancias de mayoría a ganadores de la elección de magistraturas de circuito y jueces de distrito.

Un triunfo que, advirtió la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, no se debe a las élites o al poder, sino al voto ciudadano.

“No han sido designados, han sido electos”

De acuerdo con la consejera presidenta del INE, “a quienes hoy reciben su constancia de mayoría les decimos, no han sido designados, han sido electos; no representan a un sector, a una élite o a una coyuntura, representan la voluntad de millones de personas. Su legitimidad no proviene del poder, sino de la ciudadanía”.

En el auditorio del Instituto, la consejera presidenta calificó a la elección como un acto de emancipación democrática que fue organizado de manera legal y transparente.

“Esta elección es un acto de emancipación democrática porque ahora el pueblo no solo elige a quienes lo gobiernan, sino también a quienes nos juzgarán (…) El Instituto Nacional Electoral ha cumplido su deber con responsabilidad, con profesionalismo y con integridad, hemos garantizado un proceso transparente, legal y confiable”.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE.

Asisten jueces electos relacionados con La Luz del Mundo

Entre las 462 magistradas y magistrados, así como 385 juezas y jueces, que asistieron a recibir su constancia de mayoría estuvieron Eluzai Rafael Aguilar, candidata electa a Jueza de Distrito en materia Penal, y Madian Sinaí Menchaca Sierra, candidata electa a Jueza de Distrito en materia Administrativa, ambas señaladas por organizaciones civiles como de “alto riesgo” por su relación con la organización religiosa La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín, fue juzgado en Estados Unidos por abuso sexual de menores.

“No tengo ningún lazo (con Naasón Joaquín), soy una ciudadana y me gustaría mucho que se respetara (…) Afortunadamente por el artículo 24 todos podemos elegir la creencia que queramos”, respondió Eluzai Rafael Aguilar, jueza de Distrito en materia Penal, Jalisco.

“Si me permiten cuando termine el evento… no, cuando termine el evento. Gracias”, señaló por su parte Madián Sinaí Menchaca Sierra, jueza de Distrito en materia Administrativa, Jalisco.