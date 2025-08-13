INE entrega más de 17 mil credenciales a mexicanos en el extranjero

| 00:19 | Agustín Velasco | UnoTV | CDMX

La credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) sigue siendo uno de los documentos de identidad más solicitados por los mexicanos que viven fuera del país.

Sólo en el mes de julio, más de 19 mil connacionales realizaron trámites para obtener este documento, explicó Guillermo Cuitláhuac Osorio Ayllón, coordinador del Grupo de Trabajo de Temas Registrales en el Extranjero.

Distribución por género y producción de credenciales

Según Osorio, de los trámites reportados, 10 mil 232 fueron solicitados por hombres y 9 mil 661 por mujeres.

Hasta el último día de julio, el INE produjo 16 mil 861 credenciales y entregó en domicilios 17 mil 667 plásticos, aclarando que la entrega puede ser mayor que los trámites procesados, debido a credenciales producidas en meses anteriores.

Principales países con trámites

Los países con mayor número de solicitudes fueron Estados Unidos, Canadá, España, Alemania e Italia.

Estados Unidos lideró con 19 mil 328 trámites, lo que representa el 97.16% de los trámites mensuales. Le siguieron Canadá con 215 solicitudes, España con 95, Alemania con 57 e Italia con 18.

