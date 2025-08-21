GENERANDO AUDIO...

INE exonera a Morena por fajos de billetes. Shutterstock

El Consejo General del INE prevé declarar este jueves infundado el procedimiento administrativo sancionador en contra del partido Morena, así como contra Pío Lorenzo López Obrador y David León Romero, relacionado con la entrega de fajos de billetes revelada en un video en 2020.

Proyecto del INE sobre el caso

En el proyecto que se discutirá en la sesión extraordinaria, se detalla que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE no encontró indicios de que el partido haya recibido dinero ilícito por parte del exfuncionario federal David León.

De acuerdo con fuentes consultadas por Unotv.com, el órgano electoral no pudo constatar el uso de los recursos, pues se trató de montos en efectivo, lo que impidió trazar su destino en las finanzas de Morena.

El video de 2020

El caso se remonta a 2020, cuando se difundió un video en el que se observa a David León, entonces ex asesor de comunicación social del Gobierno de Chiapas durante la administración de Manuel Velasco, entregar fajos de billetes a Pío López Obrador, hermano del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la grabación, León asegura que el dinero sería para apoyar al movimiento político, además de señalar que se entregaría un millón de pesos más.

En ese momento, David León ya formaba parte de la administración federal como Coordinador Nacional de Protección Civil en el gobierno de López Obrador.

Resolución prevista

Con el proyecto de resolución, el INE establece que no existen elementos para acreditar que Morena utilizó esos recursos en actividades partidistas o de campaña.

De aprobarse en sesión, el Consejo General declarará infundado el procedimiento administrativo sancionador y se dará por cerrado el caso.

