INE no está fuera de la reforma electoral, buscará a Pablo Gómez

GENERANDO AUDIO...

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, negó cualquier desprecio a la autoridad técnica del INE y, por el contrario, confió en que será tomado en cuenta en la confección de una reforma electoral.

“No está exenta la posibilidad de diálogo con el respeto absoluto a su institucionalidad de la presidencia de la República y la autonomía del Instituto Nacional Electoral […] no hay ningún desprecio”

Guadalupe Taddei / consejera presidenta INE

En conferencia de prensa tras la sesión del consejo de este jueves, Guadalupe Taddei adelantó que el árbitro electoral buscará al líder de la Comisión Presidencial para la elaboración del proyecto.

“¿Que si vamos a buscar al señor Pablo Gómez? Por supuesto, hay que buscarlo, hay que acercarnos a ver cuál es el programa de trabajo para poder participar”

Guadalupe Taddei / consejera presidenta INE

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Aseguró que el INE defenderá su legado y buscará que no se modifiquen aspectos como la participación ciudadana en las elecciones.

“Yo creo que hay que estar pugnando porque siga siendo un referente en materia electoral el Instituto Nacional […] la participación ciudadana en la conformación del funcionariado de casillas de nuestro país debe de ser algo que nos siga acompañando eso es algo a lo que México, no un partido ni otro, nuestro país no puede renunciar”

Guadalupe Taddei / consejera presidenta INE

Aunque pidió mesura, pues el camino a la reforma electoral aún es largo.