Padrón electoral rebasa los 100 millones de mexicanos: INE

El INE tramitó credenciales para las elecciones de 2024. Foto: Cuartoscuro

La campaña anual intensa dejó como resultado más de 8 millones de trámites de credencialización, informó el INE.

En sesión ordinaria de la Comisión del Registro Federal de Electores, se detalló que, en promedio, la campaña que concluyó el lunes 22 de enero a las 24 horas realizó 109 mil trámites por día.

Padrón electoral rebasa 100 millones de mexicanos

Con lo anterior, informaron, el padrón electoral rebasó los 100 millones de mexicanos con credencial para votar.

“Cerró 2023 con 5.9 millones de trámites y que termina el día de hoy, al respecto esta campaña concluirá con 8 millones de trámites exitosos a un ritmo de más de 109 mil trámites diarios” Alejandro Sosa, Comisión Registro Federal de Electores

Sosa agregó que:

“Al día de hoy el padrón electoral ya rebasó los 100 millones de mexicanas y mexicanos”

Durante la sesión de carácter privado, los integrantes de la Comisión recordaron que la campaña anual intensa ya concluyó, por lo que los módulos de atención con mayor demanda cerraron a las 24 horas del lunes y quienes no alcanzaron a ser atendidos podrán programar su cita entre los días 23 y 25 de enero.

¿Cómo saber si tu INE está vigente para votar en 2024?

Sólo con las credenciales vigentes del INE podrás emitir tu voto en 2024. Actualmente existen cuatro modelos que son válidos y aceptables, siendo los del tipo D, E, F, G y H.

En caso de querer consultar si tu credencial está vigente o no, es importante acceder a la página de Lista Nominal del INE, dando clic AQUÍ.

¿Cómo consultar el modelo de tu credencial del INE?

Los modelos que puedes consultar y que aún tienen vigencia son los siguientes:

D: emitidas en 2013

E: a partir de julio de 2024

F: en el extranjero a partir de febrero de 2016

G y H: a partir de diciembre de 2019

Las credenciales de tipo A, B y C ya no son vigentes, por lo que no podrás votar con ellas en 2024.