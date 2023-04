INE para persona no binaria; paso a paso para tramitarla

Si desea una credencial de elector para persona no binaria, puede solicitarla en el módulo del Instituto Nacional Electoral, INE, que le corresponde.

Con una X, es como aparecerá en la credencial del INE una persona que determinó, fue y solicitó una credencial no binaria, además cualquier ciudadano puede tramitarla.

¿Cómo solicitar credencial del INE de persona no binaria?

Primero: ubique su módulo y agende una cita.

Segundo: cuando acuda, hágale saber al personal el trámite que desea hacer.

“Cuando se hace la recepción de los documentos, se verifican los datos que presentan los ciudadanos, a través de las citas programadas y la documentación que presentan. En ese momento se le pregunta al ciudadano, qué tipo de trámite va a hacer y es ahí cuando manifiesta qué: yo quiero una credencial, yo soy una persona no binaria. En ese momento se hace la anotación en la ficha de recepción, se manda a la sala de espera al ciudadano, para que pueda ser llamado para su captura. Y obviamente el funcionario que va a capturar los datos ya sabe qué tipo de trámite vamos a realizar” Hugo López

Vocal del Registro Federal de Electores, Distrito 24, INE

Después, hay 2 opciones.



Si usted cuenta con un acta de nacimiento que le acredite como persona no binaria, al momento de obtener la credencial del INE, en la plataforma de datos generales, quedará registrado como persona no binaria.



En el plástico aparecerá una letra “X”, en lugar de la “M” de mujer, o la “H” de hombre. En el reverso, también se modificará la cadena de letras y números.

“Hacemos el registro formal de los datos que aparecen en el acta de nacimiento, porque ya está reconocida una persona como no binaria, de acuerdo a la ley de un estado” Carla Humphrey

Consejera Electoral, INE

Y la segunda opción: si usted no cuenta con acta de nacimiento de persona no binaria, no se preocupe, sí puede solicitar la credencial del INE no binaria.



También llevará una letra “X”, pero los datos que se registran en la plataforma quedarán tal como vienen en su acta de nacimiento: ya sea de hombre o mujer.

“Para dar el mismo trato a todas las y los ciudadanos del país en aquellas entidades en las que no se pueda obtener un acta de nacimiento que ya identifica una persona como no binaria, puede de todos modos solicitar esta opción”. Carla Humphrey

Consejera Electoral, INE

Este INE es igualmente válido. La credencial de persona no binaria usted la podrá utilizar sin ningún problema, para participar en elecciones y también como medio de identificación.