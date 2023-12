INE rechaza aplicación de medidas cautelares contra aspirantes presidenciales

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Fotos: Archivo

El Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió como improcedentes cinco medidas cautelares solicitadas contra las aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, además de Samuel García y el partido Movimiento Ciudadano.

Las medidas cautelares habían sido solicitadas por diversas personas y partidos políticos, por la supuesta comisión de actos anticipados de precampaña, uso indebido de programas de gobierno, vulneración al principio de laicidad, y al interés superior de la niñez, así como el presunto uso indebido de la pauta en el marco del proceso electoral 2023-2024.

¿Por qué rechazó el INE aplicación de medidas cautelares contra aspirantes presidenciales?

En el caso de Xóchitl Gálvez, el INE consideró improcedente una solicitud para retirar publicaciones en redes sociales que, supuestamente, emiten mensajes que contienen propuestas de campaña y que no contendrían la referencia del carácter de precandidata a la presidencia de la República.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que en dichas publicaciones no se advierte alguna referencia de carácter electoral, por lo que no se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña.

“Por cuanto hace a la presunta vulneración a las reglas de propaganda, se advierte que el contenido denunciado se encuentra alojado en perfiles que de manera expresa señalan su calidad de precandidata”, enfatizó el INE.

En el caso de Claudia Sheinbaum, el INE negó pedir el retiro de imágenes relacionadas con un evento en el municipio de Ocosingo, Chiapas, en las cuales, a decir del denunciante, realizó diversas manifestaciones y referencias al programa turístico del Tren Maya.

De acuerdo con el INE, en las publicaciones de Sheinbaum “no se advierte alguna referencia expresa de carácter proselitista, por lo que no se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, aunado a que no se advierte que los denunciados hayan entregado, gestionado o presentado algún programa social vinculado a la Secretaría de Turismo”.

En el caso de Movimiento Ciudadano (MC), el INE resolvió una denuncia contra el partido, Samuel García, quien era aspirante a la presidencia de la República, Jesús Pablo Lemus Navarro y Juan José Frangie Saade, gobernador de Jalisco y presidente municipal de Zapopan, respectivamente, por la publicación de un video en redes sociales.

De acuerdo con la denuncia, en el video se hizo propaganda electoral con menciones religiosas y el uso de símbolos e instalaciones religiosas.

“Sobre suspender la propaganda denunciada, el colegiado determinó que en lo que respecta a dos publicaciones, se trata de hechos consumados de manera irreparable, pues actualmente no son visibles. Respecto al resto de publicaciones alojadas en Facebook e Instagram, no se advierte alguna referencia expresa de carácter proselitista, por lo que no se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, de ahí la improcedencia de la solicitud”, abundó el INE.

En cuanto al principio de laicidad, el INE determinó que no se considera, preliminarmente, que las publicaciones contengan de manera directa y expresa símbolos o expresiones religiosas que impliquen proselitismo a favor o en contra de un candidato, de una plataforma o de ideología partidista, aunado a que estas fueron realizadas en fecha pasada, sin que se tengan elementos para indicar que las mismas se encuentran difundiéndose de manera activa.