Foto: Cuartoscuro

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó por unanimidad una solicitud para abrir una investigación en contra de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por presunto enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, financiamiento ilegal y lavado de dinero durante su gestión como gobernador de Campeche.

La petición fue presentada por el representante de Morena, quien acusó a Moreno de haber incurrido en peculado por 83.5 millones de pesos, aportando como pruebas pagos simulados por 27 millones, contratos irregulares por 24 millones, así como otros gastos sin respaldo legal.

Prescribió la facultad de INE

La solicitud buscaba que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE iniciara una indagatoria de oficio contra el actual dirigente priista. Sin embargo, el Consejo General determinó que no procedía, ya que los hechos denunciados ocurrieron entre 2016 y 2021, periodo que ya se encuentra prescrito.

“Las supuestas violaciones ocurrieron entre el 15 de septiembre de 2016 y el 15 de septiembre de 2021, por lo que a la fecha habría prescrito la facultad de esta autoridad para iniciar el procedimiento oficioso”, explicó la consejera electoral Dania Ravel durante la sesión.

Con esta decisión, el INE cerró la puerta a nuevas investigaciones en su ámbito de competencia, aunque las denuncias contra Moreno podrían seguir su curso en otras instancias judiciales o administrativas.

