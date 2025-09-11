INE sería el máximo perdedor en presupuesto 2026, en pleno año de reforma electoral

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) sería la institución gubernamental que más dinero perdería de aprobarse el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 presentado por Hacienda.

El organismo electoral, de acuerdo con el documento, operaría con 22 mil 837 millones de pesos, lo que representa 4 mil 162.8 millones menos que en 2025. En términos reales, la reducción equivaldría a 18.3% menos recursos.

En 2025 el INE ejerció un presupuesto de 27 mil millones de pesos. Ahora, el recorte planteado por el Gobierno lo coloca como el más afectado.

La disminución llegaría en un contexto clave, ya que en octubre arrancan los foros y consultas para la Reforma Electoral 2026, impulsada desde la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Inician foros de la Reforma Electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en octubre comenzarán las consultas, foros y mesas de discusión para que la ciudadanía participe en la elaboración de la propuesta de reforma.

“Está abierta a que participen todos aquellos que deseen poner sus ideas sobre la mesa. A partir de ahí se hará una propuesta que contemple temas como el voto electrónico, el financiamiento a partidos y la representación proporcional”, declaró en conferencia matutina.

También adelantó la creación de una plataforma digital donde cualquier persona podrá enviar propuestas y opiniones

El titular de la Comisión, Pablo Gómez Álvarez, confirmó que las consultas se extenderán hasta enero de 2026, cuando entreguen conclusiones a la Presidencia. Entre los temas a debatir destacan:

Financiamiento y fiscalización de partidos y campañas

Representación del pueblo en el Congreso

Libertades políticas y difusión de opiniones

Regulación de propaganda gubernamental

Sistema de votación , cómputos y posible voto electrónico

, cómputos y posible voto electrónico Consultas populares y revocación de mandato

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]