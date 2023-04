INE y SEGOB relanzan colaboración: garantizan seguridad en jornada electoral

Quedaron atrás las diferencias con consejeros electorales, el gabinete de Seguridad y la autoridad electoral, INE, garantizan la jornada electoral en Coahuila y Estado de México.

“Soy un convencido de que uno no puede voltear a ver hacia atrás porque corre el riesgo de convertirse en estatua de sal, imagínese un secretario de Gobernación convertido en estatua de sal, ya no serviría para el ejercicio de sus funciones. La voluntad del gobierno federal de trabajar de manera muy coordinada, institucional, eso es lo que cambió, no me gusta hablar de etapas, pero estos son los tiempos que nos marcan los ciudadanos de este país y tenemos que estar a la altura de las circunstancias”.

Adán Augusto López

Secretario de Gobernación