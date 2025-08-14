GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El 48.3% del personal de seguridad pública en México gana menos de 10 mil pesos al mes, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2025, con cifras al cierre de 2024.

En la Guardia Nacional (GN), la situación es más marcada: 88.9% de sus integrantes está en ese rango salarial, mientras que en las policías estatales la mayoría percibe entre 10 mil 1 y 20 mil pesos mensuales.

Datos clave sobre seguridad pública en México

El país cuenta con 283 mil 204 elementos de seguridad pública, de los cuales 46.6% pertenece a la GN y 53.4% a corporaciones estatales. En promedio, hay 1 policía estatal por cada mil habitantes, aunque Tabasco destaca con 2.1.

En cuanto a profesionalización, 74.6% del personal de seguridad pública cuenta con Certificado Único Policial (CUP). En la GN, la cifra es de 87.9%, mientras que Chihuahua y Querétaro reportan 100% en sus corporaciones estatales.

Además, 29 estados tienen unidad de inteligencia, 28 policía cibernética, 25 proximidad social y 20 unidad de investigación.

Presupuesto y evaluaciones de control

En 2024, el presupuesto ejercido por la GN y policías estatales fue de 133 mil 168 millones de pesos, de los cuales 26% correspondió a la GN y 74% a las estatales. Comparado con 2023, el gasto de la GN creció 35.2% y el de las corporaciones estatales (sin CDMX) subió 11.7%.

En materia de control de confianza, se programaron 151 mil 293 evaluaciones y se realizaron 134 mil 736, equivalente a 89.1% de cumplimiento.

El Inegi destacó que estos datos buscan orientar políticas públicas para fortalecer la seguridad en el país.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]