Inegi: 48.3% del personal de seguridad en México gana menos de 10 mil pesos al mes
El 48.3% del personal de seguridad pública en México gana menos de 10 mil pesos al mes, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2025, con cifras al cierre de 2024.
En la Guardia Nacional (GN), la situación es más marcada: 88.9% de sus integrantes está en ese rango salarial, mientras que en las policías estatales la mayoría percibe entre 10 mil 1 y 20 mil pesos mensuales.
Datos clave sobre seguridad pública en México
El país cuenta con 283 mil 204 elementos de seguridad pública, de los cuales 46.6% pertenece a la GN y 53.4% a corporaciones estatales. En promedio, hay 1 policía estatal por cada mil habitantes, aunque Tabasco destaca con 2.1.
En cuanto a profesionalización, 74.6% del personal de seguridad pública cuenta con Certificado Único Policial (CUP). En la GN, la cifra es de 87.9%, mientras que Chihuahua y Querétaro reportan 100% en sus corporaciones estatales.
Además, 29 estados tienen unidad de inteligencia, 28 policía cibernética, 25 proximidad social y 20 unidad de investigación.
[TE PODRÍA INTERESAR: Niños, mujeres y habitantes de zonas rurales concentran la mayor pobreza en México: Inegi]
Presupuesto y evaluaciones de control
En 2024, el presupuesto ejercido por la GN y policías estatales fue de 133 mil 168 millones de pesos, de los cuales 26% correspondió a la GN y 74% a las estatales. Comparado con 2023, el gasto de la GN creció 35.2% y el de las corporaciones estatales (sin CDMX) subió 11.7%.
En materia de control de confianza, se programaron 151 mil 293 evaluaciones y se realizaron 134 mil 736, equivalente a 89.1% de cumplimiento.
El Inegi destacó que estos datos buscan orientar políticas públicas para fortalecer la seguridad en el país.