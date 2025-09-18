GENERANDO AUDIO...

Se registran más extorsiones, amenazas y fraudes, afirma Inegi. Foto: Cuartoscuro

En 2024, la victimización y la prevalencia del delito mostraron una tendencia al alza en México, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. El estudio revela que 23.1 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito, cifra superior a los 21.9 millones de 2023.

En total, se cometieron 33.5 millones de delitos, que afectaron a 11.4 millones de hogares. Dwight Dyer, de la Unidad de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, señaló que este incremento es el segundo año consecutivo al alza desde 2022, confirmando una tendencia sostenida en la victimización.

Extorsión, amenazas y fraude lideran los delitos: Inegi

El Inegi reportó un cambio en la configuración delictiva: las extorsiones, amenazas y fraudes superaron al robo en la vía pública y el transporte, que había sido el delito más reportado históricamente.

Graciela Márquez, presidenta de la Junta de Gobierno del Inegi, indicó que “entre 2010 y 2022, el robo o asalto en la calle o en transporte público fue el más denunciado; en 2023 y 2024, el fraude se ubicó como el tipo de delito más común”.

Menos denuncias a pesar del incremento de delitos

El Inegi destacó que la cifra oculta delictiva continúa en aumento por la desconfianza en las autoridades. Adrián Franco, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Inegi, detalló que mientras en 2018 se denunciaba el 10.6 % de los delitos, en 2024 sólo se reportó el 9.6 %, reflejando una disminución en denuncias formales.

Inseguridad, la principal preocupación, según Inegi

La ENVIPE 2025 reveló que la inseguridad es la preocupación número uno de los mexicanos, con 64.2 % de la población señalándola como su mayor problema, siendo la primera vez que lidera en todas las entidades federativas.

El costo del delito en 2024 alcanzó los 269 mil millones de pesos, equivalente al 1.07 % del Producto Interno Bruto, y cada hogar destinó en promedio 92 mil pesos en medidas de seguridad para protegerse.

