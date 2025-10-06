¿Qué preguntarán los encuestadores del INEGI cuando vengan a mi casa?

GENERANDO AUDIO...

Entrevistadores del Inegi. Foto: Cuartoscuro

Hasta millones de casas llegarán entrevistadores a preguntar las condiciones en las que viven los mexicanos. Todo como parte de la Encuesta Intercensal 2025 (EIC 2025) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El ejercicio comenzó el 6 de octubre y culminará el 14 de noviembre.

Más de 44 mil entrevistadoras y entrevistadores recorrerán alrededor de 7 millones de viviendas para recabar datos sobre cómo viven las personas en México.

¿Qué preguntarán en la Encuesta Intercensal 2025?

De acuerdo con el INEGI, el ejercicio que busca actualizar la información sobre la población y las viviendas en todo el país, por lo que los entrevistadores harán preguntas respecto a las personas que viven en la casa y sobre la vivienda que se habita.

Sobre la vivienda, los entrevistadores del INEGI preguntarán, por ejemplo:

Características de la construcción

Tamaño y uso del espacio

Servicios básicos

Bienes electrodomésticos y vehículos

Alimentación

Ingreso monetario de fuentes distintas de trabajo

Mientras que, respecto a los habitantes de las casas, el entrevistador podrá preguntar:

Datos de los residentes actuales como sexo y edad

Discapacidad

Situación conyugal

Servicios de salud

Características económicas

Movilidad cotidiana

La encuesta se realizará, principalmente, mediante entrevistas cara a cara con dispositivos móviles. Sin embargo, destacó que algunas viviendas recibirán una carta-invitación para responder el cuestionario por internet o por teléfono; la carta también contará con las instrucciones para realizar el ejercicio.

En cada vivienda, podrá participar el jefe o jefa del hogar, su pareja o cualquier persona mayor de 18 años que conozca la información del domicilio y sus ocupantes.

¿Cómo identificar a los entrevistadores del INEGI?

El personal del Inegi estará debidamente identificado con chaleco, sombrero y credencial con holograma. Además, la ciudadanía puede verificar su identidad mediante tres modalidades:

1. Llamar al número telefónico gratuito 800 111 46 34.

2. Escanear el código QR en la parte posterior de la credencial del personal entrevistador, para acceder al portal: https://www.inegi.org.mx/inegi/para-informante1.html.

3. Consultar el portal de internet: https://intercensal2025.mx/identifica/

Seguridad y confidencialidad de los datos

El INEGI destacó que toda la información se encripta automáticamente al término de cada entrevista, garantizando su confidencialidad y uso exclusivo con fines estadísticos.

“La información que otorguen las personas informantes se protegerá. Al concluir la entrevista, todos los datos se encriptan automáticamente, lo que garantiza su confidencialidad conforme a la ley. Los datos se utilizarán exclusivamente con fines estadísticos y se publicarán de forma agregada, lo que impide la identificación de cualquier persona”, destacó el Inegi