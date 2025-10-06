GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El INEGI dio inicio este 6 de octubre a la Encuesta Intercensal 2025, que se extenderá hasta el 14 de noviembre y contempla la visita a más de siete millones de hogares en todo el país. En el levantamiento participarán 44 mil encuestadores, quienes aplicarán protocolos especiales ante posibles riesgos de seguridad en algunas regiones.

44 mil encuestadores aplicarán protocolos de seguridad

De acuerdo con Mauricio Rodríguez, del área de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, el operativo se realizará sin acompañamiento de fuerzas de seguridad estatales o federales. Sin embargo, aclaró que el instituto cuenta con medidas internas para proteger a su personal:

“Tenemos protocolos muy claros de qué hacer, sólo que ahora es masivo y, digamos, estamos más al pendiente y más expuestos”.

Por su parte, Graciela Márquez, presidenta del INEGI, señaló que las visitas se programarán con anticipación y en coordinación con vecinos y autoridades locales.

“Parte de nuestros protocolos es programar las visitas en las mejores condiciones posibles… también contratamos personal local”, explicó.

Coordinación local y medidas preventivas ante riesgos

En caso de detectar zonas de riesgo, las oficinas territoriales del instituto podrán reprogramar recorridos o conformar flotillas de encuestadores para recabar información en grupos más grandes y en menor tiempo.

“Lo que hemos hecho en algunas ocasiones es ir en flotillas: equipos más grandes para en un solo día recuperar la información”, detalló Rodríguez.

Márquez agregó que el INEGI mantiene comunicación con autoridades locales para conocer la situación de seguridad y tomar decisiones con base en esa información.

Encuesta medirá impacto del COVID-19 en la población

El levantamiento permitirá actualizar los datos sobre la distribución, composición y características de la población y viviendas, y además servirá para evaluar el impacto demográfico del COVID-19, explicó Arturo Blancas, vicepresidente del instituto.

“Dará elementos para estudiar con detalle el impacto de la pandemia en la dinámica demográfica del país”, afirmó.

La recolección de datos se hará mediante dispositivos electrónicos encriptados, sin capturar información biométrica. Según Blancas, el INEGI tiene experiencia en el uso de esta tecnología desde 2004, garantizando la seguridad y confidencialidad de los datos.



