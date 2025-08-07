GENERANDO AUDIO...

Inflación en México desacelera a 3.51% durante julio. Foto: Cuartoscuro.

La inflación en México se ubicó en 3.51% anual en julio de 2025, el nivel más bajo desde diciembre de 2020, de acuerdo con el más reciente Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



El informe muestra que, respecto al mes anterior, hubo un incremento mensual de 0.27%. En comparación, en julio de 2024 la inflación fue de 5.57% anual y de 1.05% mensual, lo que refleja una disminución considerable frente al mismo periodo del año anterior.

Precios de mercancías y servicios en julio 2025

Los precios de las mercancías aumentaron 0.22% ; en tanto, los servicios subieron 0.39% .

aumentaron ; en tanto, los subieron . Los alimentos, bebidas y tabaco tuvieron un incremento de 0.43% .

tuvieron un incremento de . Las mercancías no alimenticias subieron apenas 0.05% .

subieron apenas . El precio de la vivienda , que incluye renta y vivienda propia, creció 0.28% .

, que incluye renta y vivienda propia, creció . Las colegiaturas aumentaron 0.11%.

Servicios con alzas en precios

Los siguientes servicios registraron aumentos en sus precios durante la segunda quincena de julio:

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: +0.54%

Restaurantes y similares: +0.43%

Servicio de telefonía móvil

Consulta médica

Mantenimiento de automóvil

Servicios turísticos

Transporte aéreo: +8.90%

Productos agropecuarios y energéticos

Productos agropecuarios: +0.13% Frutas y verduras: +0.17% Pecuarios (carne, leche, huevos, miel): +0.11%

Energéticos: +0.08%

Artículos que más subieron de precio

Lechuga y col: +17.44%

Nopales: +13.04%

Transporte aéreo: +8.90%

Cebolla: +7.39%

Papa y otros tubérculos: +4.56%

Huevo: +5.90%

Vivienda propia: +0.29%

Artículos con bajas de precio en julio 2025

Uva: -18.35%

Papaya: -8.40%

Limón: -6.47%

Aguacate: -6.01%

Pollo: -3.60%

Tomate verde: -4.47%

Jitomate: -1.91%

Detergentes: -0.92%

Guayaba: -9.80%

Azúcar: -2.06%

¿Cómo se calcula el INPC?

El INEGI realiza el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor mediante una muestra de aproximadamente 123,000 precios de 292 productos genéricos, recolectados de todo el país.

