Inflación en México se ubica en 3.51% en julio, nivel más bajo desde 2020
La inflación en México se ubicó en 3.51% anual en julio de 2025, el nivel más bajo desde diciembre de 2020, de acuerdo con el más reciente Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El informe muestra que, respecto al mes anterior, hubo un incremento mensual de 0.27%. En comparación, en julio de 2024 la inflación fue de 5.57% anual y de 1.05% mensual, lo que refleja una disminución considerable frente al mismo periodo del año anterior.
Precios de mercancías y servicios en julio 2025
- Los precios de las mercancías aumentaron 0.22%; en tanto, los servicios subieron 0.39%.
- Los alimentos, bebidas y tabaco tuvieron un incremento de 0.43%.
- Las mercancías no alimenticias subieron apenas 0.05%.
- El precio de la vivienda, que incluye renta y vivienda propia, creció 0.28%.
- Las colegiaturas aumentaron 0.11%.
Servicios con alzas en precios
Los siguientes servicios registraron aumentos en sus precios durante la segunda quincena de julio:
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías: +0.54%
- Restaurantes y similares: +0.43%
- Servicio de telefonía móvil
- Consulta médica
- Mantenimiento de automóvil
- Servicios turísticos
- Transporte aéreo: +8.90%
Productos agropecuarios y energéticos
- Productos agropecuarios: +0.13%
- Frutas y verduras: +0.17%
- Pecuarios (carne, leche, huevos, miel): +0.11%
- Energéticos: +0.08%
Artículos que más subieron de precio
- Lechuga y col: +17.44%
- Nopales: +13.04%
- Transporte aéreo: +8.90%
- Cebolla: +7.39%
- Papa y otros tubérculos: +4.56%
- Huevo: +5.90%
- Vivienda propia: +0.29%
Artículos con bajas de precio en julio 2025
- Uva: -18.35%
- Papaya: -8.40%
- Limón: -6.47%
- Aguacate: -6.01%
- Pollo: -3.60%
- Tomate verde: -4.47%
- Jitomate: -1.91%
- Detergentes: -0.92%
- Guayaba: -9.80%
- Azúcar: -2.06%
¿Cómo se calcula el INPC?
El INEGI realiza el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor mediante una muestra de aproximadamente 123,000 precios de 292 productos genéricos, recolectados de todo el país.