Consigue una casa a bajo costo y con 100 puntos Infonavit. Getty

Infonavit implementó en 2025 el nuevo esquema T100, con el cual los trabajadores pueden acceder a un crédito hipotecario con solo 100 puntos, en lugar de los mil 80 que se exigían anteriormente. Esta medida entró en vigor el 18 de agosto de 2025 y está dirigida a derechohabientes que perciben entre uno y dos salarios mínimos.

¿Cómo saber qué viviendas puedes comprar con 100 puntos Infonavit?

Para conocer las viviendas disponibles cerca de tu domicilio, los trabajadores, también deben seguir este procedimiento en el portal oficial infonavit.org.mx:

Ingresar al sitio oficial. Dar clic en “Sí” en el anuncio donde se informa que el Gobierno de México instruyó la construcción de viviendas para quienes ganan hasta 2 salarios mínimos y no tienen casa propia. Capturar número de Seguridad Social, teléfono y correo electrónico. Esperar la llamada del Infonatel, donde se dará información sobre la disponibilidad de viviendas en la zona.

El portal solicita también verificar que los datos de contacto estén actualizados en la sección “Mi Perfil” de Mi Cuenta Infonavit.

Costo de las viviendas modelo T100

De acuerdo con lo informado por las autoridades, las viviendas del modelo T100 tendrán un costo aproximado de 600 mil pesos.

Cambios principales del modelo T100 Infonavit

El esquema T100 modifica los requisitos tradicionales y simplifica la precalificación:

Reducción de requisitos: de 10 condiciones a 5.

El Buró de Crédito negativo ya no es un impedimento, salvo si el trabajador tiene otro crédito hipotecario activo.

negativo ya no es un impedimento, salvo si el trabajador tiene otro crédito hipotecario activo. El incumplimiento de aportaciones patronales no afectará el puntaje.

Se otorga el monto completo del crédito sin recortes.

El proceso de trámite se reduce de años a meses.

Requisitos para obtener un crédito Infonavit T100

Por otra parte, los cinco requisitos esenciales para solicitar un crédito bajo este esquema son:

Contar con 100 puntos en el sistema T100.

Ser trabajador formal con aportaciones vigentes.

No tener otro crédito hipotecario activo.

Cumplir con un periodo mínimo de cotización reducido respecto al anterior modelo.

Que la vivienda cumpla también con los criterios del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Beneficiarios del crédito T100 Infonavit

El esquema está enfocado en trabajadores que ganan entre 8 mil 364 pesos y 16 mil 728 pesos mensuales. Su objetivo es facilitar el acceso a una vivienda digna para quienes anteriormente enfrentaban mayores obstáculos por los requisitos del sistema tradicional.