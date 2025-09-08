Infonavit condona adeudos por incapacidad y fallecimiento

GENERANDO AUDIO...

Infonavit. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece diversos créditos en materia de casa habitación, mismos que deben ser cubiertos en el plazo establecido por el instituto. Sin embargo, existen algunos casos en donde se condonan los adeudos, como incapacidad por invalidez definitiva o fallecimiento.

De acuerdo con el Infonavit, es necesario cumplir requisitos y presentar documentos para poder acceder al beneficio de la condonación de créditos.

¿En qué casos hay condonación de créditos por parte del Infonavit?

En el apartado “Soluciones para ti”, el Infonavit destaca dos motivos por el que se genera la condonación de la deuda:

Incapacidad total permanente o una incapacidad por invalidez definitiva

Fallecimiento

De acuerdo con el Infonavit, se tiene un apoyo para las personas que sufran una incapacidad total permanente o una incapacidad por invalidez definitiva.

“El INFONAVIT te apoya para que solicites la liquidación de tu deuda y posteriormente, la cancelación de tu hipoteca”

En la lista de aspectos para condonar la deuda también se encuentra por motivo de fallecimiento del titular.

“En caso de fallecimiento, el Infonavit provee de un seguro para que se solicite la liquidación de tu adeudo. Ten en cuenta que no es necesario que el crédito se encuentre al corriente en sus pagos”, destaca el Infonavit

Requisitos para solicitar la condonación del adeudo ante el Infonavit

De acuerdo con información oficial, para lograr la condonación del crédito es necesario presentar diversos documentos. En caso de incapacidad total permanente o una incapacidad por invalidez definitiva, los requisitos son:

Contar con un dictamen de incapacidad total permanente emitido por el IMSS, ISSSTE o Profedet. El dictamen debe señalar de forma clara que se trata de una incapacidad total permanente, de lo contrario no se podrá liberar el crédito.

Presentar original y copia de la identificación oficial vigente con fotografía (INE/IFE, o pasaporte)

Mientras que, en caso de fallecimiento, el Infonavit establece:

Llamar a Infonatel y solicitar un número de caso contando con la siguiente información:

Número de Seguridad Social (NSS) del acreditado o número de crédito

Además, es necesario presentar original y copia de: