Infonavit cambia requisitos y puntos para acceder a una casa. Foto: Cuartoscuro

El lunes 18 de agosto, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero, anunció cambios importantes en las reglas de acceso a créditos de vivienda. La novedad principal es que ahora los trabajadores podrán obtener un financiamiento desde 100 puntos Infonavit, con el objetivo de facilitar el acceso a una casa propia.

Romero detalló que el organismo reducirá de 10 a solo 5 los requisitos para solicitar el crédito. Además, el buró de crédito ya no será determinante en el monto que se otorgue, lo que elimina una de las principales barreras para los trabajadores con ingresos bajos.

¿Qué es el nuevo modelo T100 de Infonavit?

Este esquema forma parte del programa Vivienda para el Bienestar, diseñado para que trabajadores con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos puedan acceder a un crédito hipotecario.

Con el modelo anterior, los solicitantes debían reunir al menos 1,080 puntos de Infonavit, lo que dificultaba el proceso para quienes tenían periodos de desempleo o intermitencias en sus cotizaciones.

Con el modelo T100, la finalidad de consultar el buró de crédito será únicamente comprobar que el derechohabiente no cuente con otra vivienda o crédito hipotecario activo.

Requisitos para acceder a un crédito desde 100 puntos

El director del Infonavit precisó que con este modelo ya no se penalizará al trabajador por el incumplimiento de su empresa en el pago de cuotas, lo que da mayor certeza al financiamiento.

Los requisitos principales son:

Contar con al menos 100 puntos Infonavit

Tener ingresos de entre uno y dos salarios mínimos

No ser propietario de una vivienda

No contar con otro crédito hipotecario vigente

Realizar el trámite directamente en la página oficial del Infonavit

Cómo solicitar el crédito Infonavit con 100 puntos

El trámite se podrá realizar en línea a través de la plataforma oficial del Infonavit, sin necesidad de gestores o intermediarios. Esta medida busca dar mayor seguridad y transparencia al proceso, además de reducir costos y agilizar la aprobación del crédito.

Con este nuevo esquema, el Infonavit pretende ampliar el acceso a la vivienda para miles de trabajadores que antes quedaban fuera del sistema por no alcanzar el puntaje requerido.

