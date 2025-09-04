Infonavit cambia reglas: trabajadores podrán sacar casa con 100 puntos

GENERANDO AUDIO...

Infonavit cambia reglas para crédito hipotecario. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hizo un cambio en los requisitos para que las personas puedan obtener una casa. Se trata del esquema T100, con el que se piden 100 puntos y no mil 80 para poder acceder a un crédito hipotecario.

¿Cómo se puede solicitar un crédito con 100 puntos?

La medida entró en vigor desde el 18 de agosto de 2025, estableciendo los requisitos para que los trabajadores puedan obtener un crédito de 100 puntos.

Los cinco requisitos esenciales son:

Contar con 100 puntos en el sistema T100

Ser trabajador formal con aportaciones vigentes

No tener otro crédito hipotecario activo

Cumplir con un periodo mínimo de cotización reducido respecto al anterior modelo

Que la vivienda cumpla también con los criterios del Programa de Vivienda para el Bienestar

El esquema de los 100 puntos está enfocado para trabajadores que ganan entre 8 mil 364 pesos y 16 mil 728 pesos mensuales. El objetivo de esta medida del Infonavit es facilitar el acceso a una vivienda.

¿Qué más se debe saber del esquema de los 100 puntos del Infonavit?

El Infonavit cambió algunas medidas para que los trabajadores puedan solicitar un crédito con 100 puntos para una vivienda. Entre los cambios destacan:

Reducción de requisitos: de 10 condiciones a 5

El Buró de Crédito negativo ya no es un impedimento, salvo si el trabajador tiene otro crédito hipotecario activo

El incumplimiento de aportaciones patronales no afectará el puntaje

Se otorga el monto completo del crédito sin recortes

El proceso de trámite se reduce de años a meses

El Infonavit destaca que existen algunas propiedades para quienes soliciten un crédito mediante los 100 puntos. Para poder conocer esas viviendas es necesario:

Ingresar al sitio oficial

Dar clic en “Sí” en el anuncio donde se informa que el Gobierno de México instruyó la construcción de viviendas para quienes ganan hasta 2 salarios mínimos y no tienen casa propia

Capturar número de Seguridad Social, teléfono y correo electrónico

Esperar la llamada del Infonatel, donde se dará información sobre la disponibilidad de viviendas en la zona

De acuerdo con las autoridades, las viviendas del modelo T100 tendrán un costo aproximado de 600 mil pesos.