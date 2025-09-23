Infonavit da hasta 160 mil a derechohabientes del IMSS con Afore: requisitos y pasos

GENERANDO AUDIO...

Revisa los requisitos para Mejoravit solo para ti. Foto: Shutterstock.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con el crédito Mejoravit solo para ti, una alternativa no hipotecaria que permitirá a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con una Afore obtener entre 10 mil y poco más de 160 mil pesos, dependiendo del saldo disponible en su Subcuenta de Vivienda.

Este programa está diseñado para mejorar, ampliar o reparar viviendas sin necesidad de dejarlas en garantía. Un financiamiento que se puede utilizar en el cambio de pisos, pintura, impermeabilizante, renovación de cocinas o baños e incluso destinar hasta 30% del monto a gastos notariales para regularizar la propiedad.

¿Quiénes pueden acceder al crédito Mejoravit solo para ti del Infonavit?

Los requisitos principales son:

Ser derechohabiente con relación laboral vigente

Estar registrado en una Afore y contar con registros biométricos actualizados

Autorizar consulta en buró de crédito

No tener un crédito vigente con el Infonavit

Habitar la vivienda que se reparará o mejorar una propiedad a nombre de familiares cercanos

La suma de edad más el plazo del crédito no debe superar los 70 años (75 en el caso de mujeres)

Montos, tasas y plazos del crédito Infonavit

Créditos de hasta 41 mil 273.47 pesos – tasa de interés fija de 10% anual con plazos de 1 a 5 años

Créditos mayores a 41 mil 273.47 pesos – tasa de interés fija de 11% anual con plazos de hasta 10 años

El monto máximo es de 163 mil 030.21 pesos, siempre que no exceda el 90% del saldo en la Subcuenta de Vivienda

Pasos para tramitarlo

Ingresar a Mi Cuenta Infonavit para verificar elegibilidad y monto disponible

Aceptar consulta en Buró de Crédito y elegir plazo

Elaborar proyecto y presupuesto de obra

Reunir documentos: identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, RFC, comprobante de domicilio, estado de cuenta bancario y formatos descargables desde la plataforma

Iniciar el trámite en línea o en un Centro de Servicio Infonavit (CESI)

Formalizar el crédito; los recursos deberán usarse en un plazo máximo de 9 meses

