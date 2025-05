GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Más de 933 mil viviendas en todo el país presentan problemas graves, desde abandono hasta créditos impagables. Así lo informó Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, quien explicó que ya se trabaja en un censo conjunto con la Secretaría de Bienestar para identificar el estado actual de estas propiedades.

El funcionario detalló que este diagnóstico permitirá diseñar soluciones concretas, como reestructura de créditos, esquemas de arrendamiento social y programas de rehabilitación de inmuebles vandalizados o desocupados.

Infonavit detecta miles de casas en juicio, abandono o sin pagar

Del universo de 933 mil viviendas “emproblemadas“, el Infonavit clasificó así la situación:

131 mil están en juicios masivos , detenidos pero aun en proceso jurídico.

están en , detenidos pero aun en proceso jurídico. 216 mil fueron recuperadas, pero no pueden escriturarse por fallas legales.

fueron recuperadas, pero por fallas legales. 497 mil están en cartera vencida , muchas sin haberse habitado nunca.

están en , muchas sin haberse habitado nunca. 89 mil corresponden al Fovissste, con problemáticas similares.

El problema se originó, dijo Romero, por malas prácticas de administraciones pasadas, créditos impagables, y la construcción de casas alejadas y sin servicios.

Inician censo nacional; la mayoría de casas están ocupadas

El censo, a cargo de la Secretaría de Bienestar, ya ha revisado 47 mil 845 viviendas. De ellas, el 87% (41 mil 625)están ocupadas y solo el 13% (6 mil 220) desocupadas, confirmando que muchas no están abandonadas, aunque sí pueden estar en manos de terceros.

En estados como Edomex, Puebla y Chihuahua, se han censado más de 4 mil viviendas por entidad.

Foto: Gobierno de México

Reestructuras, arrendamientos y rehabilitación: las soluciones

Con base en los resultados, Infonavit aplicará diferentes medidas:

Congelamiento de créditos y reducción de intereses a quienes aún habitan su vivienda original.

y a quienes aún habitan su vivienda original. Arrendamiento social con opción a compra para terceros que ocupan legalmente los inmuebles.

para terceros que ocupan legalmente los inmuebles. Rehabilitación y renta social para casas deshabitadas o vandalizadas, priorizando a jóvenes, jefas de familia y personas con discapacidad.

Foto: Gobierno de México

“Si está ocupada por un tercero, de ser posible se va a regularizar mediante un arrendamiento social con opción a compra. Por qué no se les daría un crédito, porque el tercero no necesariamente es derechohabiente, entonces no les podemos dar un crédito, pero como ya la casa pudiese pudiera ser propiedad del Infonavit o ya recuperada, sí la podemos rentar con opción a compra, de manera que no haya necesidad de un desalojo. Y bueno, en el caso de las viviendas desocupadas y o vandalizadas, se va a rehabilitar el inmueble para otorgarse mediante el esquema de arrendamiento social con opción a compra. “

El censo sigue en curso y servirá como base para atender una de las crisis de vivienda social más grandes del país.