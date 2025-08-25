GENERANDO AUDIO...

¿Cuál es la edad máxima para pedir un crédito Infonavit? Getty

El Infonavit reveló la edad máxima para solicitar un crédito hipotecario en 2025, estableciendo también nuevos límites diferenciados para hombres y mujeres. Con esta medida se busca ampliar las oportunidades de vivienda a trabajadores en etapas avanzadas de su vida laboral, permitiéndoles acceder a financiamiento en condiciones acordes con su edad y capacidad de pago.

Edad máxima para solicitar un crédito Infonavit

De acuerdo con las disposiciones, la suma de la edad del solicitante y el plazo del crédito no debe superar:

70 años en el caso de los hombres.

en el caso de los hombres. 75 años en el caso de las mujeres.

Esto significa que la edad influye directamente en la duración máxima del financiamiento. Por ejemplo, un hombre de 55 años podrá solicitar un crédito con un plazo de hasta 15 años, mientras que una mujer con la misma edad tendrá la posibilidad de financiar su vivienda en un plazo de hasta 20 años.

Requisitos para tramitar un crédito Infonavit en 2025

Para poder acceder a un crédito, los trabajadores deberán cumplir con condiciones básicas establecidas por el Instituto:

Contar con al menos mil 60 puntos Infonavit .

. Haber cotizado un mínimo de 130 semanas en el IMSS .

. Pertenecer al sector privado y mantener un empleo formal.

y mantener un empleo formal. Contar con aportaciones regulares al fondo de vivienda.

al fondo de vivienda. Evaluar la capacidad de pago, los plazos disponibles y las tasas de interés vigentes.

Monto máximo de financiamiento

Por otra parte, en 2025, el monto máximo que puede otorgar el Infonavit será de 2 millones 716 mil 334.54 pesos, sujeto a la capacidad de pago y al historial crediticio de cada solicitante.

Implicaciones de la medida

Con este ajuste, se busca que los trabajadores cuenten con mayores oportunidades para planear la adquisición de una vivienda o la construcción de patrimonio aún en etapas más avanzadas de su vida laboral. El esquema también reduce el riesgo de que los créditos no se liquiden dentro del plazo autorizado, garantizando mayor estabilidad financiera para los derechohabientes.

Finalmente, para conocer los detalles sobre cómo tramitar un crédito, los interesados pueden ingresar al portal oficial de Infonavit, donde se encuentran disponibles simuladores de crédito, requisitos actualizados y las modalidades de financiamiento que aplican bajo esta normativa.