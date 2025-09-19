GENERANDO AUDIO...

El costo se publicó en el DOF. Foto: Shutterstock

Ya se sabe cuánto costarán las viviendas que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) construya o rehabilite: el tope máximo establecido es de 630 mil pesos, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esta medida, dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar, busca garantizar que los inmuebles sean accesibles para las y los trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

¿Qué se toma en cuenta para el precio máximo de 630 mil pesos?

Las disposiciones del Consejo de Administración del Infonavit fijaron el límite al valor de venta de las viviendas de 630 mil pesos para asegurar que sean asequibles y equitativas.

El precio máximo será de 630 mil pesos , calculado en función del salario mínimo vigente

, calculado en función del salario mínimo vigente En caso de ajustes en el salario mínimo en alguna región, el monto podrá actualizarse proporcionalmente

La determinación de cada precio considerará el costo del terreno, urbanización, construcción, estudios y administración, así como las características del entorno

¿A quiénes beneficiará?

El programa está dirigido principalmente a personas trabajadoras que perciban hasta dos salarios mínimos generales. El esquema busca que:

Los precios se adapten a la capacidad de pago de los derechohabientes

de los derechohabientes Se evite que el Instituto genere utilidades, limitándose a recuperar los costos de construcción y rehabilitación

Las viviendas sean distribuidas con criterios de igualdad, tomando en cuenta el tipo de prototipo (unifamiliar, dúplex, vertical, etc.) y el piso en el que se ubiquen

¿Dónde se aplicará?

Estas reglas aplican únicamente en la primera venta que realice el Infonavit de las viviendas construidas o rehabilitadas bajo el programa. En caso de reventa posterior por parte de particulares, el precio se regirá por la normativa vigente y no por este tope.

Lo que debes saber

El precio máximo de 630 mil se establecerá en el Registro Único de Vivienda

El monto también quedará plasmado en la documentación notarial al momento de la compraventa

El Consejo de Administración podrá actualizar este tope en el futuro con nuevas disposiciones

¿Cuántas viviendas contempla el programa?

De acuerdo con el DOF, el Programa de Vivienda para el Bienestar tiene como meta la construcción de al menos 1.1 millones de viviendas en todo el país, como parte de la Política Nacional de Vivienda impulsada por el Gobierno de México.

Requisitos para acceder a una casa del Infonavit

Para ser beneficiario debes cumplir con lo siguiente:

Ganar entre uno y dos salarios mínimos

No contar con vivienda propia

Actualizar tus datos de contacto en micuenta.infonavit.org.mx (teléfono, correo y dirección)

También, las personas interesadas tendrán la posibilidad de acudir a las oficinas de Infonavit para que hagan saber su interés en ser un beneficiario de programa y se pueda ir avanzando en el armado del expediente de precalificación.

¿Cómo registrarse?