Así puedes obtener el crédito “Mejoravit Sólo para Ti” sin hipotecar tu vivienda
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanzó un nuevo esquema de crédito dirigido a quienes coticen en el IMSS y cuenten con una Afore activa. Se trata del programa “Mejoravit Sólo para Ti”, una opción de financiamiento no hipotecario que permite obtener hasta 163 mil pesos para remodelar, ampliar o reparar una vivienda.
A diferencia de otros préstamos del organismo, este crédito no requiere dejar el inmueble como garantía y ofrece tasas de interés más bajas que las del mercado bancario. De acuerdo con el Infonavit, el objetivo es que más trabajadores puedan mejorar su patrimonio sin endeudarse de forma riesgosa.
Crédito de hasta 163 mil pesos
El monto disponible en el crédito “Mejoravit Sólo para Ti” va desde 10 mil 318 y hasta 163 mil 30 pesos, dependiendo del saldo en la Subcuenta de Vivienda del solicitante.
Sin embargo, el préstamo no puede exceder el 90% del ahorro disponible en dicha cuenta.
El programa ofrece tasas fijas de interés:
- 10% anual para créditos de hasta 41,273 pesos
- 11% anual para montos mayores
El plazo para pagar el crédito dependerá del monto solicitado: puede ir de uno a cinco años en préstamos pequeños y hasta 10 años en los de mayor cuantía.
Requisitos para solicitar el crédito del Infonavit
Para acceder al crédito, los trabajadores deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser derechohabiente con relación laboral vigente
- Estar registrado en una Afore y tener actualizados los datos biométricos
- Autorizar consulta en buró de crédito
- No contar con otro crédito activo del Infonavit
- Habitar la vivienda a mejorar o realizar obras en un inmueble de familiares cercanos
- La suma de edad más plazo del crédito no debe superar los 70 años en hombres ni los 75 en mujeres
- El crédito se otorga de manera individual
Así puedes solicitar el préstamo Infonavit
El proceso de solicitud inicia en el portal Mi Cuenta Infonavit, donde el trabajador verifica si es elegible y cuánto puede solicitar. Luego deberá autorizar la consulta en Buró de Crédito, elegir el plazo de pago y presentar un proyecto de obra con presupuesto detallado.
El crédito se deposita directamente en la cuenta del beneficiario para que pueda realizar los trabajos de mejora en su vivienda.