Fotos: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó un nuevo modelo de crédito más accesible, conocido como T100, que reduce los requisitos y elimina penalizaciones que afectaban a los trabajadores, así lo anunció su director general, Octavio Romero Oropeza, durante la conferencia matutina del 18 de agosto de 2025.

“El modelo anterior pedía mil 80 puntos con 10 requisitos; ahora son 100 puntos. Además, si la empresa no cumple con el pago de cuotas, ya no afecta al trabajador. Tampoco se penaliza por buró de crédito, solo se revisa que no tenga otra vivienda”, explicó Romero Oropeza.

El funcionario detalló que los créditos Mejoravit, para ampliación o mejora de vivienda, ya superaron la meta anual y podrían alcanzar los 250 mil financiamientos este año. Además, ahora el dinero se deposita directamente en la cuenta del trabajador, eliminando las antiguas tarjetas que favorecían a intermediarios y “coyotes”.

Cancelación gratuita de hipotecas

Otro de los programas prioritarios del Infonavit es la cancelación gratuita de hipotecas, dirigida a los 2 millones de personas que ya liquidaron su crédito. La meta para diciembre de 2025 es liberar 333 mil escrituras, de las cuales ya se han entregado 144 mil.

Romero Oropeza destacó que el Infonavit mantiene finanzas sólidas: actualmente el Fondo de Vivienda y Tesorería suman 966 mil millones de pesos, frente a los 839 mil millones heredados de la administración anterior.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resumió que el objetivo es construir 1.8 millones de viviendas nuevas y otorgar 1.8 millones de créditos para mejoramiento, beneficiando a 3.6 millones de familias.

Los créditos tendrán tasas de interés de entre 4 % y 8 % en Infonavit, y de 4 % a 6.5 % en Fovissste, mientras que los financiamientos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) serán a tasa cero, con viviendas de hasta 600 mil pesos.

“El objetivo es garantizar el acceso a una vivienda digna, como un derecho para las y los mexicanos”, subrayó Sheinbaum.

