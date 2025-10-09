¿Se inundó tu casa? Infonavit cubre los daños y pérdidas gracias a seguro

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Ante las fuertes lluvias registradas en varias zonas del país, decenas de viviendas se han visto afectadas por inundaciones. El incremento en el nivel del agua ha causado pérdidas importantes y daños a los inmuebles; sin embargo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puede arreglar las casas mediante un seguro que cubre algunos desperfectos.

El seguro del Infonavit es el Seguro de Daños por Siniestro y Unotv.com te explica cómo funciona y cómo solicitarlo.

¿Qué es el Seguro de Daños por Siniestro?

De acuerdo con el Infonavit, el Seguro de Daños por Siniestro es un beneficio que ayuda al trabajador a reparar la vivienda adquirida mediante un crédito del Instituto y que haya sufrido daños por alguna situación imprevista.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Los siniestros que contempla en Infonavit dentro del seguro de daños se encuentran:

Desastre natural, tales como desplazamiento de terreno, deslave, incendio, inundación, granizada, nevada, huracán, ciclón, terremoto, tornados o erupción volcánica.

Accidente, que pueden ser incendio doméstico, caída de árbol, caída de objetos desde un avión o explosión.

Otro tipo de imprevistos incluidos en la póliza del seguro de daños Infonavit.

De acuerdo con el Infonavit, los daños pueden clasificarse en: “pérdida parcial” o “pérdida total”, misma que determinará la aseguradora a través de su despacho de ajustadores.

Dentro de la cobertura, el Instituto también cubre el monto parcial de electrodomésticos. Con este apoyo se te puede indemnizar por un importe de hasta 25 mil pesos acorde con la gravedad de los daños.

Requisitos para solicitar el seguro de daños por siniestro

Para poder solicitar los daños por siniestro al Infonavit, es necesario cumplir con los siguientes requisitos.

Tener un crédito hipotecario vigente con el Infonavit, es decir, que tu deuda no esté liquidada.

Estar al corriente en los pagos de tu crédito hipotecario.

Que no hayan pasado más de dos años del siniestro que afectó tu vivienda.

Además, para poder hacer el trámite, el Infonavit solicitará documentos al trabajador, entre los que se encuentran: