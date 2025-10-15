GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, anunció un nuevo modelo de otorgamiento de créditos con el objetivo de facilitar la compra de vivienda, especialmente para trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

Durante la conferencia de prensa matutina, Romero Oropeza explicó que la Presidenta instruyó a simplificar el proceso y eliminar “irracionalidades” que dificultaban el acceso al crédito.

“La Presidenta nos pidió que simplificáramos el modelo para el otorgamiento del crédito y que le quitáramos muchas irracionalidades”, señaló. Los tres principales cambios para comprar una casa

El nuevo esquema, denominado T100, incluye tres cambios principales:

Reducción de requisitos de calificación:

Antes, el trabajador necesitaba mil 80 puntos para acceder a un crédito. Ahora, la calificación base será de 100 puntos, con un sistema más claro y ágil. Eliminación de penalizaciones por incumplimientos patronales:

Si la empresa no cumplía con el pago de cuotas, eso afectaba directamente al trabajador. Con el nuevo modelo, el crédito no se verá afectado por la situación de la empresa. Nuevo criterio en el buró de crédito:

El historial crediticio ya no influirá en el monto del crédito, sino que solo se consultará para verificar que el solicitante no tenga otra vivienda registrada.

“Si el derechohabiente no tiene otra vivienda, pasa. Así de sencillo”, explicó el titular del instituto.

Un modelo sin trámites complicados ni penalizaciones externas

Con el modelo T100, el Infonavit busca que más trabajadores con ingresos bajos puedan acceder a una vivienda sin trámites complicados ni penalizaciones externas.

– ¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Romero Oropeza destacó que el trámite es totalmente digital, a través del portal del Infonavit, donde los interesados pueden verificar si cumplen los requisitos y comenzar la precalificación en línea.