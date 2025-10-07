GENERANDO AUDIO...

Jóvenes con seis meses de antigüedad laboral ya podrán solicitar un crédito

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció una reforma al modelo de crédito para vivienda, que simplifica los requisitos para facilitar el acceso para jóvenes y trabajadores.

Uno de los cambios más significativos es que Infonavit elimina el sistema de mil 80 puntos que se requería anteriormente para calificar para un crédito. Bajo el nuevo modelo llamado T100, bastará con acumular 100 puntos para acceder a un crédito.

Con la simplificación, los trabajadores ya no deberán cumplir decenas de condiciones: los nuevos requisitos se reducen a tres elementos fundamentales:

Tener un empleo formal Percibir entre uno y dos salarios mínimos No tener una vivienda propia

Antigüedad mínima laboral

Con los ajustes, jóvenes con tan sólo seis meses de antigüedad laboral ya podrán solicitar un crédito Infonavit. Este requisito baja considerablemente el umbral anterior y abre posibilidades para quienes están comenzando su vida laboral.

El nuevo esquema contempla que en muchos casos ya no se hará la consulta al Buró de Crédito, salvo que el solicitante ya tenga otra casa. También se señala que el incumplimiento de las aportaciones patronales ya no afectará negativamente el “puntaje” del trabajador bajo este modelo.

Para quién aplica y otras condiciones

Este modelo está dirigido particularmente a personas con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos.

Las viviendas que se otorguen en este esquema (que a menudo se integran al programa Vivienda para el Bienestar ) suelen tener una superficie de aproximadamente 60 m² con sala-comedor, baño completo y área de servicios.

En el portal oficial de Infonavit se habilitó un trámite vía línea para consultar viviendas disponibles bajo el esquema T100.

También existe el programa Unamos Créditos, que permite juntar créditos entre dos personas (familiares, pareja, amigos) para aumentar el monto disponible.

Esta reforma busca beneficiar a miles de derechohabientes que antes eran excluidos, estimulando la construcción de vivienda social asequible. Si cumples los requisitos, es un gran momento para actuar.