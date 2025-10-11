GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con el nuevo modelo de crédito T100, un esquema simplificado que busca facilitar el acceso a la vivienda a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

Durante una de las conferencias matutinas en Palacio Nacional, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que el modelo forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno federal, con la meta de construir 1.8 millones de viviendas durante el sexenio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

T100: el nuevo modelo de crédito

El esquema T100 sustituye el antiguo sistema de mil puntos por una nueva calificación de 100 puntos, eliminando trabas burocráticas y penalizaciones que antes limitaban el acceso de los trabajadores al crédito.

Antes: se requerían mil puntos y diez requisitos, incluyendo la evaluación de la empresa empleadora.

Ahora: bastan 100 puntos y solo cinco requisitos.

Principales cambios:

El cumplimiento patronal ya no afecta el crédito del trabajador.

el crédito del trabajador. El buró de crédito solo se consulta para confirmar que el solicitante no posea otra vivienda .

solo se consulta para confirmar que el solicitante . El crédito se otorga al 100%, sin reducciones por historial financiero.

Viviendas accesibles y mejores tasas

Las nuevas viviendas tendrán un costo promedio de 600 mil pesos, con una superficie de 60 metros cuadrados, dos recámaras, baño, cocina, sala, comedor y área de servicio, además de estacionamiento y espacios comunes.

El Infonavit ya inició la construcción de 120 mil viviendas y prevé alcanzar 300 mil al cierre de 2025, con una meta total de 1.2 millones.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las tasas de interés del Infonavit oscilarán entre 4 y 8%, mientras que las del Fovissste estarán entre 4 y 6.5%.

El programa también contempla 1.8 millones de créditos para mejoramiento de vivienda y la cancelación gratuita de más de 300 mil hipotecas.