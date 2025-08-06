GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ya comenzó a enviar cartas de invitación a personas preseleccionadas para participar en el programa Vivienda para el Bienestar, una iniciativa federal para que trabajadores de bajos ingresos puedan tener su propia casa nueva en distintas partes de México.

Durante una de las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que ya se están enviando 2 mil cartas de invitación a derechohabientes que ganan entre uno y dos salarios mínimos y no tienen casa propia.

Mil cartas serán para mujeres

serán para Mil cartas serán para hombres

Las cartas incluyen detalles sobre el número de viviendas disponibles, sus características y la ubicación del desarrollo habitacional. Por ejemplo, en Ciudad Madero, Tamaulipas, las casas miden 60 m², e incluyen sala, comedor, cocina, baño completo y dos recámaras.

La Vivienda es un derecho

El programa Vivienda para el Bienestar aumenta su meta a 1.2 millones de viviendas nuevas, 1.55 millones de apoyos/créditos de mejoramientos y 1 millón de escrituras.

En 30 entidades se han iniciado la construcción de las primeras 138,473 viviendas. pic.twitter.com/TzoqYiQaOx — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) July 14, 2025

¿Qué debes hacer si recibes la carta del Infonavit?

Las personas seleccionadas deben registrarse antes del 15 de agosto en el sitio oficial: micuenta.infonavit.org.mx. También pueden acudir directamente al lugar donde se construyen las viviendas.

Si no alcanzas casa en esta primera etapa, el Infonavit seguirá enviando nuevas invitaciones en lo que resta del sexenio, ya que el programa entregará 7 mil 612 viviendas antes de febrero de 2026, y estarán ubicadas en distintos estados como:

Tamaulipas – 1,611 casas

– 1,611 casas Sinaloa – 1,518 casas

– 1,518 casas Tabasco – 1,252 casas

– 1,252 casas Nuevo León – 839 casas

– 839 casas Quintana Roo – 624 casas

– 624 casas Morelos – 320 casas

También habrá viviendas en Yucatán, Sonora, San Luis Potosí, Chiapas, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán.

¿Cuáles son los requisitos para obtener una casa?

Para aplicar al programa Vivienda para el Bienestar debes:

Tener un ingreso de uno a dos salarios mínimos

No contar con casa propia

Actualizar tus datos en Mi Cuenta Infonavit: correo, teléfono y dirección

Si no recibes notificación, puedes acudir a tu oficina Infonavit más cercana y expresar tu interés.

El Infonavit aseguró que las viviendas tendrán un precio menor al valor del mercado. El crédito cubrirá el costo total, y las casas cumplirán con normas oficiales de calidad y seguridad. Además, estarán cerca de escuelas, hospitales, transporte, centros de trabajo, y contarán con áreas verdes, recreativas y estacionamiento.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]