“Sólo hemos ganado tramo 2 del Tren Maya”: Ing. Carlos Slim

El Ingeniero Carlos Slim Helú habló de los orígenes de Grupo Carso. Una hoja escrita de puño y letra fue muestra de las inversiones que realizó antes de empezar su carrera empresarial.

En conferencia de prensa, se refirió al México actual. Destacó la construcción del Tren Maya, proyecto en el que Grupo Carso participó, única y exclusivamente, en el Tramo 2 de la obra, cuya licitación ganó.

El resto de la obra pública realizada por Grupo Carso, aclaró, viene de sexenios pasados.

Esa obra, y los recorridos para supervisarla, han servido, dijo, para intercambiar puntos de vista con el Ejecutivo federal.

Sobre las reformas propuestas, destacó la importancia de la división de poderes.

“He visto algo que me parece estupendo; se me hace estupendo que los tres poderes de la nación, del Estado, tengan diferencias, que la Suprema Corte decida una cosa distinta al Ejecutivo. No era usual, no sólo no era usual, no se hacía, había una influencia enorme del Ejecutivo en el Judicial, entonces lo que se me hace extraordinario es que, ahora, el Poder Judicial decida cosas que están en contra del Ejecutivo”.

Ingeniero Carlos Slim Helú

Presidente Honorario y Vitalicio de Grupo Carso